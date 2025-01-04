احذر! هذه الممارسات تُعرّض هاتفك للاختراق: دليل شامل للوقاية

بسام محمد - أبوظبي في السبت 4 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة بتول ضوا

أصبح الهاتف الذكي جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، حيث نخزن عليه معلومات شخصية حساسة مثل الصور والرسائل وكلمات المرور والمعلومات المالية. لذلك، من الضروري اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية هواتفنا من الاختراق وسرقة البيانات. في هذا المقال، سنتناول بعض الممارسات الشائعة التي تُسهل اختراق الهواتف، وكيفية تجنبها.

استخدام شبكات Wi-Fi عامة غير آمنة: تُعتبر شبكات Wi-Fi العامة في المقاهي والمطارات وغيرها من الأماكن العامة بيئة خصبة للمخترقين، حيث يمكنهم بسهولة اعتراض البيانات المُرسلة عبر هذه الشبكات.

تنزيل التطبيقات من مصادر غير موثوقة: يُنصح دائمًا بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية مثل Google Play Store و App Store، حيث تخضع التطبيقات لفحوصات أمنية قبل إتاحتها للتنزيل. أما تنزيل التطبيقات من مصادر خارجية، فقد يُعرّض هاتفك لتطبيقات خبيثة وبرامج تجسس.

فتح الروابط المشبوهة في الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني: قد تحتوي هذه الروابط على برامج ضارة أو صفحات ويب مزيفة تهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية مثل كلمات المرور أو أرقام بطاقات الائتمان (التصيد الاحتيالي).

عدم تحديث نظام التشغيل والتطبيقات: تُصدر الشركات المصنعة للهواتف تحديثات دورية لنظام التشغيل والتطبيقات لسد الثغرات الأمنية، لذا من الضروري تثبيت هذه التحديثات فور صدورها.

استخدام كلمات مرور ضعيفة أو مُتشابهة: يُسهّل استخدام كلمات مرور سهلة التخمين أو استخدام نفس كلمة المرور لحسابات متعددة عملية اختراق هاتفك.

عدم تفعيل المصادقة الثنائية: تُضيف المصادقة الثنائية طبقة حماية إضافية لحساباتك، حيث تتطلب إدخال رمز تحقق إضافي بجانب كلمة المرور لتسجيل الدخول.

ترك الهاتف دون قفل: يُتيح ترك الهاتف دون قفل لأي شخص الوصول إلى بياناتك الشخصية والتطبيقات الموجودة عليه.

الوقوع ضحية لهندسة اجتماعية: قد يحاول المخترقون خداعك للحصول على معلوماتك الشخصية عن طريق انتحال شخصية موثوقة أو إرسال رسائل مُقنعة.

تجنب استخدام شبكات Wi-Fi عامة غير آمنة، واستخدم بيانات الهاتف المحمول أو شبكة VPN آمنة بدلاً منها.

قم بتنزيل التطبيقات من المتاجر الرسمية فقط.

تجنب فتح الروابط المشبوهة في الرسائل النصية أو رسائل البريد الإلكتروني.

حافظ على تحديث نظام التشغيل والتطبيقات.

استخدم كلمات مرور قوية ومُختلفة لكل حساب.

فعّل المصادقة الثنائية لحساباتك الهامة.

قُم بقفل هاتفك دائمًا باستخدام رمز PIN أو نمط أو بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.

كن حذرًا من محاولات الهندسة الاجتماعية.

استخدم برنامج مكافحة فيروسات موثوق به.

قُم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك بانتظام.

حماية هاتفك من الاختراق مسؤولية شخصية، باتباع النصائح المذكورة أعلاه، يمكنك تقليل خطر تعرض هاتفك للاختراق وحماية بياناتك الشخصية.