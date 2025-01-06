ريهام حجاج تدافع عن مي فاروق بعد الانتقادات.. ماذا قالت؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 صباحاً - وقفت الفنانة ريهام حجاج إلى جانب المطربة مي فاروق، التي تعرضت لانتقادات قاسية بعد حفل زفافها الذي أقيم قبل أيام. حيث واجهت مي فاروق هجومًا لاذعًا بسبب زواجها للمرة الثانية.

وعبرت ريهام حجاج عبر صفحتها على “فيسبوك” عن استيائها من هذه الانتقادات، قائلة: “لماذا نكسر فرحة امرأة محترمة وجميلة في يوم زفافها؟ ولماذا نتدخل في حياتهم ونتجاوز الحدود؟ لماذا؟”. وأضافت: “لماذا أصبحنا هكذا؟”.

كما أكدت ريهام حجاج أن “إيذاء الآخرين من الكبائر، لمن نسي ذلك.. افعل ما شئت، فكما تدين تدان”.

وكانت مي فاروق قد احتفلت بزفافها من الفنان محمد العمروسي بحضور عدد كبير من الفنانين، لكنها تعرضت لانتقادات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتقد البعض ظهور أبنائها معها في الحفل، مشيرين إلى أن ابنها كان يحاول إظهار الفرح لوالدته رغم الحزن الواضح على ملامحه.

وتنوعت التعليقات، حيث قال أحدهم: “الطفل في صدمة! لكنه يحاول أن يفرح لوالدته، لكن قلبه موجوع”. بينما أشار آخرون إلى أن مي فاروق كانت تحاول مواساة أبنائها أثناء احتفالها، في حين انتقد البعض إقامة حفل زفاف كبير رغم أنها تزوجت سابقًا.