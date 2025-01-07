أعراض تشير إلى أنك مصاب بمرض قلب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 01:54 صباحاً - أعراض شائعة تشير إلى مشاكل القلب

يُعتبر القلب المحرك الأساسي للجسم، حيث يضخ الدم ويغذي الجسم كله. ولكن في بعض الأحيان قد تظهر بعض الأعراض غير المريحة التي تُنذر بوجود اضطرابات أو أمراض قلبية. من المهم أن تكون واعيًا لهذه الأعراض وأن تراقبها بعناية لتجنب المضاعفات. هنا سنستعرض بعض العلامات الشائعة التي قد تشير إلى مشاكل في القلب.

الضيق الشديد في الصدر

إذا كنت تشعر بضغط أو ضيق في منطقة الصدر، خاصة أثناء الجهد البدني أو التوتر، فقد تكون هذه علامة على أن قلبك يعاني من إجهاد زائد. هذه الأعراض يمكن أن تتفاوت من شعور طفيف إلى ألم شديد وقد تشير إلى نقص في تروية الدم لعضلة القلب.

ضيق التنفس

ضيق التنفس أو الشعور بعدم القدرة على التقاط أنفاسك بشكل كافٍ قد يكون علامة أخرى على مشاكل قلبية. قد يحدث هذا سواء أثناء النشاط البدني أو في وقت الراحة، وغالبًا ما يرتبط بأمراض القلب اليسرى التي تؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

تسارع ضربات القلب

الشعور بتسارع غير عادي في ضربات القلب أو تخطي بعض الضربات يُعد مؤشراً مهماً يجب عدم تجاهله. قد تستدعي هذه الحالة الفحوصات الطبية لمعرفة السبب الجذري، لأنه قد يكون ناتجًا عن عدم انتظام ضربات القلب، وهو أحد المشاكل القلبية الواضحة.

تورم الأطراف

إذا لاحظت تورم في القدميّن أو الكاحلين أو اليدين، فهذه قد تكون علامة على أن قلبك لا يضخ الدم بكفاءة كافية. مشاكل القلب يمكن أن تسبب احتباس السوائل في الجسد وزيادة الضغط في الأوعية الدموية.

الخطوات القادمة والعناية الصحية

حينما تشعر بأحد هذه الأعراض أو عدة منها، من الضروري أن تسعى للحصول على استشارة طبية متخصصة. يمكن للطبيب إجراء الفحوصات المناسبة مثل رسم القلب أو تصوير القلب بالأشعة لتحديد الحالة الصحية بدقة.

تجنب الإجهاد البدني الزائد دون استشارة طبيبك.

حافظ على نظام غذائي صحي لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

مارس التمارين الرياضية بانتظام وبطرق آمنة.

تجنب التدخين والكحول وابقَ بعيداً عن الضغوط النفسية بقدر الإمكان.

الحفاظ على صحة القلب يتطلب منك الوعي والانتباه لأي تغيرات قد تحدث في جسمك. لا تتردد في الحصول على المساعدة الطبية مبكرًا لمنع تطور أي حالات خطيرة قد تؤثر على جودة حياتك.