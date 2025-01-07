فيسبوك الآن بث مباشر الاتحاد×الهلال ربع نهائي كأس الملك حصريآ الآن

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أحمد جودة - القاهرة - فيسبوك الآن بث مباشر الاتحاد×الهلال ربع نهائي كأس خادم الحرمين حصريآ الآن دون تقطيع…مباراة الهلال والاتحاد موعد المواجهة المرتقبة في كأس الملك السعودي والقنوات الناقلة.

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الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك اليوم بث مباشر (تفاصيل)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية إلى ملعب "المملكة أرينا" بالعاصمة الرياض، حيث يستضيف الهلال نظيره الاتحاد في مباراة قوية ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم 2024-2025.

هذه المباراة تُعتبر واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الموسم، حيث يتنافس الفريقان في "كلاسيكو" يحمل الكثير من الإثارة والحماس.

يدخل الهلال اللقاء بطموح الحفاظ على اللقب الذي حققه الموسم الماضي، بينما يسعى الاتحاد لتقديم أداء مميز يعزز سلسلة نتائجه الإيجابية هذا الموسم.

تعرف على موعد بداية مباراة الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك والقنوات الناقله

موعد مباراة الهلال والاتحاد في كأس الملك السعودي.

التاريخ: الثلاثاء، 7 يناير 2025.

التوقيت:

• 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

• 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

• 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.

المكان: ملعب "المملكة أرينا"، الرياض.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في ربع نهائي كأس الملك وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية، الناقل الحصري لمباريات كأس الملك السعودي.

كما يمكن متابعة اللقاء مباشرة عبر منصة شاهد الإلكترونية.

للمتابعين من خارج منطقة الشرق الأوسط، يُمكن استخدام خدمات VPN مثل Nord VPN للوصول إلى البث.

تفاصيل البث:

√البث التلفزيوني: قناة SSC SPORT.

√ البث الرقمي: منصة شاهد VIP.

معلق المباراة: أسندت قنوات SSC مهمة التعليق على هذا اللقاء المرتقب إلى المعلق المميز عبدالله الحربي، الذي يُتوقع أن يضفي المزيد من الحماس على أجواء المباراة.

الهلال ضد الاتحاد

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس الملك بث مباشر

يدخل الهلال اللقاء بتشكيلة قوية يقودها المدرب، مع خطة هجومية تعتمد على السيطرة على وسط الملعب واستغلال القوة الهجومية.

التشكيل المتوقع: الخطة: 4-2-4.

• حراسة المرمى: ياسين بونو.

• الدفاع: جواو كانسيلو، حسان تمبكتي، كاليدو كوليبالي، ياسر الشهراني.

• خط الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

•الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ماركوس ليوناردو، ألكساندر ميتروفيتش.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام الهلال اليوم في ربع نهائي كأس الملك بث مباشر

يخوض الاتحاد المباراة بخطة دفاعية متماسكة مع التركيز على الهجمات المرتدة، بقيادة المدرب الذي يعتمد على خبرة نجوم الفريق.

التشكيل المتوقع: الخطة: 4-2-4.

•حراسة المرمى: رايكوفيتش الدفاع: مهند الشنقيطي، سعد آل موسى، عبدالإله العمري، ماريو.

•خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، حسام عوار.

•الهجوم: عبد الرحمن العبود، صالح الشهري، ستيفن بيرجوين.

أهمية المباراة والطموحات للفريقين الهلال ضد الاتحاد اليوم في ربع نهائي كأس الملك

يسعى الهلال إلى تقديم أداء قوي يواصل به مسيرته في البطولة، خاصة أنه الفريق الذي يحمل اللقب في الموسم الماضي.

يمتلك الهلال العديد من العناصر المميزة التي تستطيع صنع الفارق، إلى جانب الدعم الجماهيري الكبير على أرضه.

في المقابل يأمل الاتحاد في كسر التفوق الهلالي في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، مستندًا إلى تماسكه الدفاعي وخبرة لاعبيه الدوليين مثل كانتي وفابينيو.

الفوز على الهلال في هذه المرحلة سيُشكل دفعة كبيرة نحو تحقيق اللقب.

ومن المتوقع أن تكون المباراة متكافئة بين الفريقين، مع تفوق نسبي للهلال نظرًا للعب على أرضه وامتلاكه خط هجوم قوي.

ومع ذلك، قد يتمكن الاتحاد من استغلال الكرات الثابتة أو الهجمات المرتدة لإحداث المفاجأة.

يعد هذا اللقاء فرصة ذهبية لعشاق كرة القدم السعودية للاستمتاع بمباراة مثيرة بين اثنين من أكبر الأندية في المملكة.

فمن سيكون الحاسم في هذه القمة؟ الهلال أم الاتحاد؟