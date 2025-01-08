برشلونة: عقوبة فينيسيوس جونيور معاملة خيرية!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 01:52 مساءً - علقت ماريا إيلينا فورت، نائبة رئيس برشلونة، بشأن عقوبة لاعب ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بعد طرده في مباراة فالنسيا.

وقرر الاتحاد الإسباني عقوبة اللاعب بالإيقاف لمدة مباراتين في الدوري الإسباني، مما يعني إمكانية مشاركته في بطولة كأس السوبر دون مشاكل.

وقالت فورت في تصريحات لإذاعة “Rac1” عن العقوبة: “يعتبر مجلس إدارة برشلونة أن هذه العقوبة هي نوع من المعاملة الخيرية تجاه فينيسيوس، وهي تأتي في إطار المعاملة التفضيلية المستمرة تجاه نادي ريال مدريد”.

كما أشارت إلى أن النادي يواجه هذه العقوبات يومياً، وقارنت ما حدث لفينيسيوس بما حدث مع هانز فليك في الماضي، حيث تم طرده وإيقافه لمباراتين.

وأتمت بهذا الشأن: “الأمر ليس مفهوماً، ربما يتعين إعادة صياغة لوائح العقوبات فهي لم تكن متناسبة، على سبيل المثال فليك تمت معاقبته بمباراتين بسبب الاحتجاج بالتلويح بذراعه، هذا يوضح ما نواجهه كل يوم”.