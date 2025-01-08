أنواع المشروبات التي تُحفِّز الصداع النصفي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 01:52 مساءً - فهم الصداع النصفي وأسبابه المحتملة

الصداع النصفي هو نوع من أنواع الصداع الذي يتسم بشدة الألم وغالباً ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى مثل الغثيان والحساسية للضوء والصوت. يعاني ملايين الأفراد حول العالم من هذه المشكلة الصحية المزعجة، ومع محاولتهم للتخفيف من حدة الأعراض، قد يكون من المفيد التعرف على بعض العوامل التي من الممكن أن تحفز نوبات الصداع النصفي، ومن بينها أنواع معينة من المشروبات.

مشروبات يجب تجنبها لتلافي الصداع النصفي

إحدى الطرق الفعّالة للحد من تكرار و حدة هجمات الصداع النصفي هي تجنب بعض المشروبات التي قد تكون محفزة. نناقش فيما يلي بعض هذه المشروبات:

1. المشروبات المحتوية على الكافيين

تشمل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية. على الرغم من أن الكافيين قد يساعد في تخفيف الصداع في بعض الأحيان، إلا أن الإفراط في استهلاكه أو قطع تناوله فجأة يمكن أن يكون محفزاً للصداع النصفي. إليك بعض المشروبات الغنية بالكافيين:

القهوة السوداء

الشاي الأخضر والأسود

المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين

2. المشروبات الكحولية

المشروبات الكحولية، بما في ذلك النبيذ الأحمر والبيرة، معروفة بكونها محفزًا للصداع النصفي، وخاصة النبيذ الأحمر. يحتوي النبيذ الأحمر على مادة التيرامين، بالإضافة إلى الكحول، وكلاهما يمكن أن يسهم في تحفيز الصداع النصفي.

3. المشروبات المحلاة والمحافظ عليها

قد تحتوي بعض المشروبات على مُحليات صناعية، مثل الأسبارتام، أو مواد حافظة كبنزوات الصوديوم، وكلاهما لهما تاريخ طويل في التسبب في الصداع النصفي لدى بعض الأفراد الحسّاسين. لذا يُنصح بمراجعة مكونات المشروبات قبل استهلاكها.

نصائح للحد من تأثيرات المشروبات المُحفّزة

لتجنب الصداع النصفي المرتبط بالمشروبات، يمكن اتباع بعض النصائح المفيدة:

حافظ على كمية متوازنة من الكافيين يوميًا وقم بتقليلها تدريجياً إذا لزم الأمر.

اختر بدائل خالية من الكحول إذا كنت تخطط لشرب النبيذ.

اقرأ المقادير بعناية عند شراء المشروبات التجارية لتجنب المحليات والمواد الحافظة.

ختاماً

الاهتمام بنوعية المشروبات التي نتناولها يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصداع النصفي. من المهم أن يكون الشخص واعياً لمسببات الصداع الخاصة به، ومحاولة تقليل أو تجنب تناول المشروبات التي يعرف أنها تثير حالته. إن إيجاد بدائل صحية واستهلاكها باعتدال قد يكون له أثر إيجابي كبير في تحسين جودة الحياة.