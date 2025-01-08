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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، مهدد بتلقي عقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب نجمه السابق كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد الإسباني الحالي.

باريس سان جيرمان مهدد بعقوبة من الاتحاد الأوروبي بسبب نجمه السابق

وكان كيليان مبابي قد رحل عن صفوف باريس سان جيرمان خلال الصيف الماضي، في صفقة مجانية نحو نادي ريال مدريد.



وقد حكم كل من رابطة الدوري الفرنسي والهيئات التأديبية التابعة لها لصالح مبابي بأنه يستحق مبلغ 55.4 مليون يورو من باريس سان جيرمان عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية"، فإن باريس سان جيرمان سيكون مجبرًا على تقديم حساباته إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 15 يناير.

ومن بين شروط لوائح الاتحاد، أن الأندية يجب ألا تكون مدينة لموظفيها، وهو ما قد يشمل مبابي من الناحية الفنية.

وقد يقرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على باريس سان جيرمان نتيجة لذلك، وتشمل العقوبات تقليص عدد اللاعبين المسجلين في المسابقات وغرامات مالية أو حتى تعليق المشاركة في البطولات.