انت الأن تتابع خبر "عطار قالي عليهم " فوائد بذور الشيا والكتان |مش هتستغني عنهم تاني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد بذور الشيا والكتان من بين الأطعمة التي أثبتت فعاليتها في تعزيز الصحة العامة بفضل محتواها الغني بالعناصر الغذائية الضرورية، يُنظر إليهما على أنهما من أكثر أنواع البذور فائدة؛ حيث يتشابهان في بعض الجوانب الصحية، لكن لكل منهما خصائص مميزة تضيف قيمة غذائية وفوائد صحية فريدة، في هذا المقال، سوف نتعرف على أبرز فوائد بذور الشيا والكتان، مع توجيه النصائح حول كيفية الاستفادة منهما بأفضل طريقة.

1. تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية

من أبرز الفوائد المشتركة بين بذور الشيا والكتان هي دعم صحة القلب، كلا البذرتين يحتويان على نسبة مرتفعة من حمض الألفا لينولينيك (ALA)، وهو نوع من الأحماض الدهنية الأوميغا 3 التي تسهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، هذا الحمض يعمل على تحسين مستويات الكوليسترول في الدم، وتقليل الالتهابات التي قد تؤدي إلى مشكلات في الأوعية الدموية، مما يعزز صحة القلب والشرايين.

2. تعزيز الهضم والوقاية من الإمساك

تمتاز بذور الشيا والكتان بغناهما بالألياف الغذائية، ما يجعلها مثالية لتحسين عملية الهضم، الألياف تعمل على تنظيم حركة الأمعاء، مما يساعد في الوقاية من الإمساك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب دورًا هامًا في تحفيز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يساهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

3. الوقاية من السرطان

تلعب بذور الشيا والكتان دورًا وقائيًا ضد بعض أنواع السرطان، خصوصًا سرطان القولون والثدي، ذلك بفضل محتواهما العالي من الألياف التي تعمل على تعزيز حركة الأمعاء وتقليل التعرض للمواد المسرطنة، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة التي تحتوي عليها، مثل الليغنان الموجود في بذور الكتان، والذي يُعتقد أنه يساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

4. السيطرة على مستويات السكر في الدم

إذا كنت تعاني من مرض السكري أو ترغب في الحفاظ على مستويات سكر الدم مستقرة، فإن بذور الشيا والكتان خيار ممتاز، تحتوي هاتان البذرتان على الألياف القابلة للذوبان التي تعمل على إبطاء امتصاص السكريات، مما يساعد في تجنب الارتفاعات والانخفاضات الحادة في مستويات السكر، وبالتالي يساهم في التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.

5. دعم عملية فقدان الوزن

يعتبر تناول بذور الشيا والكتان من الطرق الفعالة في السيطرة على الوزن، عند تناول هذه البذور، تمتص الألياف كميات كبيرة من الماء وتتحول إلى مادة هلامية في المعدة، مما يساهم في شعورك بالشبع لفترات أطول، هذا الشعور يقلل من الحاجة إلى تناول الطعام بشكل متكرر ويساعد في الحفاظ على توازن صحي للوزن.

كيفية تناول بذور الشيا والكتان

هناك العديد من الطرق لإدراج بذور الشيا والكتان في نظامك الغذائي:

إضافتها إلى المشروبات، يمكنك إضافة بذور الشيا أو الكتان إلى عصير الفواكه أو السموذي لتعزيز قيمتها الغذائية.

إضافتها إلى الأطباق، يمكن رش بذور الشيا والكتان على السلطات، أو إضافتها إلى وجبات الشوفان أو المخبوزات.

مطحونة أو كاملة، يمكن طحن بذور الكتان قبل تناولها للاستفادة الكاملة من محتواها المغذي.

التحذيرات والأضرار المحتملة

رغم الفوائد العديدة لبذور الشيا والكتان، فإن لهما بعض الأضرار التي يجب أن تكون على دراية بها: