حالة من التفاؤل داخل برشلونة بشأن أزمة داني أولمو وباو فيكتور

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 01:52 مساءً - تسود حالة من التفاؤل داخل برشلونة، بشأن اقتراب حل أزمة تسجيل الثنائي، داني أولمو وباو فيكتور، خلال الساعات القادمة.

الاتحاد الإسباني ورابطة الليجا رفضا تسجيل الثنائي بعد انتهاء مهلة التسجيل، رغم تمكن النادي الكتالوني من تجاوز القيود المالية والعودة لقاعدة (1:1) أمام قانون اللعب المالي النظيف.

ووفقاً لصحيفة “سبورت” الإسبانية، أكدت مصادر داخل برشلونة أن المجلس الأعلى للرياضة سيمنح موافقة مؤقتة للنادي بشأن تسجيل داني أولمو وباو فيكتور خلال الساعات المقبلة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار لن يكون نهائياً، ولكنه دليل أن المجلس الأعلى للرياضة يعترف بحجج برشلونة ويقر بأنها تستند لأسس قانونية، على أن يبت بالقضية بشكل كامل خلال مدة أقصاها 3 أشهر.

ولن يتمكن الثنائي من اللحاق بمباراة اليوم أمام أتلتيك بلباو، وسيبدأ تواجدهما في قائمة الفريق بداية من نهائي كأس السوبر، في حال تأهل النادي الكتالوني.