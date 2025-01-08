رأس فخاري غامض يعود لـ 8 آلاف عام يُحيّر علماء الآثار في الكويت

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 01:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

اكتشاف أثري مثير في الكويت كشف عن رأس فخاري غريب الشكل يعود إلى ما بين 7 و 8 آلاف عام، أي إلى فترة العبيد في بلاد الرافدين القديمة. هذا الاكتشاف أثار تساؤلات علماء الآثار حول الغرض من هذا التمثال وقيمته الرمزية أو الطقسية، كما يُلقي الضوء على التبادل الثقافي بين منطقة الخليج وبلاد الرافدين في تلك الحقبة الزمنية.

عُثر على الرأس الفخاري خلال تنقيبات أثرية مشتركة بين فرق كويتية وبولندية في موقع بحرة 1 بمنطقة الصبية في الكويت. ووصف الرأس بأنه صغير ومتقن الصنع، بجمجمة طويلة وممدودة، وعينين منحرفتين وأنف مسطح. يُعتبر هذا الاكتشاف الأول من نوعه في منطقة الخليج، على الرغم من العثور على تماثيل مشابهة في مناطق أخرى تعود إلى فترة العبيد.

نافذة على حضارة العبيد في الخليج: يُعد هذا الاكتشاف دليلًا على امتداد تأثير حضارة العبيد إلى منطقة الخليج، ما يُساعد على فهم التبادل الثقافي والتجاري بين المنطقتين في تلك الفترة.

تساؤلات حول الغرض من التمثال: يثير شكل الرأس الغريب تساؤلات حول وظيفته الرمزية أو الطقسية، وما إذا كان يُمثل إلهًا أو شخصية مهمة في تلك الحضارة.

دراسة فترة العبيد: يُعتبر الاكتشاف “محوريًا” لدراسة فترة العبيد، حيث عُثر أيضًا على نوعين مميزين من الآنية الفخارية: فخار العبيد المستورد من بلاد الرافدين، وفخار محلي الصنع يتميز بلونه الأحمر وملمسه الخشن.

أقدم موقع لصناعة الفخار في الخليج: أكدت الاكتشافات أن موقع بحرة 1 يُعد من أقدم وأكبر المواقع السكنية في شبه الجزيرة العربية، بالإضافة إلى كونه أقدم موقع معروف لتصنيع الآنية الفخارية في الخليج.

تحليل نباتي يكشف عن الزراعة والتجارة: كشف تحليل البقايا النباتية الموجودة في الفخار عن معلومات مهمة حول الزراعة والتجارة في تلك الفترة. وُجدت آثار لنباتات برية مثل القيصوب في الفخار المحلي، بينما وُجدت آثار لنباتات مزروعة مثل الشعير والقمح في الفخار المستورد، ما يُشير إلى وجود تبادل تجاري للمحاصيل الزراعية.

يُساهم هذا الاكتشاف في فهم أعمق للعلاقات الثقافية والاقتصادية بين منطقة الخليج وبلاد الرافدين خلال فترة العبيد. كما يُشجع على إجراء المزيد من البحوث والتنقيبات في المنطقة للكشف عن المزيد من أسرار هذه الحضارة القديمة.