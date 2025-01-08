انت الأن تتابع خبر هل تعرفين مقشر الشعر؟ تعرفي على ماسك التقشير والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يمكن أن تتسبب منتجات العناية بالشعر (مثل الشامبو) في تراكم البقايا على فروة الرأس. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قشور فروة الرأس أو فروة الرأس الدهنية أو حتى إذا كانت فروة الرأس تحتاج فقط إلى تنظيف عميق، يمكن أن يكون فرك فروة الرأس بطريقة معينة هو الحل.
ماهو مقشر فروة الشعر
- يمكن أن تكون مقشرات الجسم وحتى مقشر الشفاه جزءًا منتظمًا من روتين البشرة للمساعدة في إزالة خلايا الجلد الميت والشوائب الأخرى. يقوم مقشر فروة الرأس بالأساس بنفس الشيء ولكن لفروة رأسك. بينما يركز الشامبو الصحي على التطهير والتقوية لشعر صحي، فإن مقشر فروة الرأس يعالج فروة رأسك ليوم سبا.
- يمكن أن يساعد المقشر في فروة الرأس المتهيجة والزيوت الزائدة وتنشيط الدورة الدموية للمساعدة في تحسين نمو الشعر.
- هناك بعض الخيارات الجيدة المعدة مسبقًا، ولكن مثل أي منتج للعناية بالبشرة، هناك الكثير من مقشرات فروة الرأس غير الجيدة. قد يكون من السهل الحصول على مقشر لكن غالبًا ما يحتوي على روائح، بارابين، ومواد كيميائية أخرى قد تسبب تهيجًا. نسخة المنزل غير سامة وأرخص ثمناً وقابلة للتخصيص بالكامل حسب تفضيلاتك.
مكونات مقشر فروة الرأس
- هناك العديد من الخيارات المختلفة هنا قد تبدو مربكة. سأقوم بوضع بعض مكونات التقشير وكيف تفيد فروة الرأس. يمكنك المزج والتغيير من هذه القائمة، أو اتباع إحدى الوصفات أدناه.
- في الأساس، أنت تريد مقشرًا (ملح، سكر، زبادي) وزيت لتبدأ به. ثم يمكنك إضافة مكونات ترطيب وتغذية إضافية (مثل الأفوكادو أو العسل أو دبس السكر).
- الملح أو السكر – يعمل ملح البحر المطحون الناعم أو ملح الهيمالايا على تقشير فروة الرأس. يعتبر السكر المطحون جيدًا أفضل للبشرة الأكثر حساسية لأنه ليس قاسيًا تمامًا.
- الزبادي – يحتوي الزبادي على نسبة عالية من مادة AHA المقشرة بشكل طبيعي، كما يحتوي الزبادي على البروبيوتيك وقدرات تنعيم البشرة. يمكن استخدامه مع الملح أو السكر أو كمقشر لطيف قائم بذاته. اختر واحدة بدون سكر أو نكهات مضافة. يعتبر الزبادي منزلي الصنع مع وقت التخمير لمدة 24 ساعة هو الخيار الأفضل لأنه يحتوي على كمية أكبر من AHA وكمية أقل من السكر.
- العسل الخام – مرطب ومرطب طبيعي. كما أن العسل الخام مضاد للميكروبات، ومضاد للفطريات، ومنقي للبشرة.
- زيت جوز الهند – يرطب ويساعد على تماسك المقشر. زيت جوز الهند مفيد بشكل خاص للقشرة والجلد المتهيج. يجد البعض أنه يمكن أن يسد المسام، وهو ما لا ينبغي أن يكون مشكلة إذا كنت تستخدم الشامبو بعد ذلك.
- زيت الأفوكادو – أستخدمه كجزء من ماسك الشعر في الليل للمساعدة في نمو الشعر وكثافته. يمكن أن يساعد أيضًا في علاج الصدفية وجفاف الجلد وإصلاح البشرة وتنعيمها.
- زيت اللوز الحلو – زيت خفيف الوزن مرطب جيد في كل مكان. إنه مضاد للالتهابات وغني بفيتامين هـ المضاد للأكسدة.
- زيت الجوجوبا – شمع تقنيًا، زيت الجوجوبا يحاكي عن كثب دهون البشرة. إنه مرطب ومضاد للفطريات ومضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات وغير ذلك.
- الأفوكادو الطازج – يحتوي الأفوكادو المهروس على الكثير من نفس فوائد زيت الأفوكادو. إنه يرطب فروة الرأس ويعيدها.
- خل التفاح – يساعد في علاج قشرة الرأس ونمو الخميرة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناوله إلى تهيج البشرة الأكثر حساسية.
- دبس السكر – أحب استخدام الدبس كماسك للشعر. إنه غني بمضادات الأكسدة ومصدر جيد للمعادن لفروة الرأس.