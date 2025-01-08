انت الأن تتابع خبر هل تعرفين مقشر الشعر؟ تعرفي على ماسك التقشير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن أن تتسبب منتجات العناية بالشعر (مثل الشامبو) في تراكم البقايا على فروة الرأس. بالنسبة لأولئك الذين يعانون من قشور فروة الرأس أو فروة الرأس الدهنية أو حتى إذا كانت فروة الرأس تحتاج فقط إلى تنظيف عميق، يمكن أن يكون فرك فروة الرأس بطريقة معينة هو الحل.

ماهو مقشر فروة الشعر

يمكن أن تكون مقشرات الجسم وحتى مقشر الشفاه جزءًا منتظمًا من روتين البشرة للمساعدة في إزالة خلايا الجلد الميت والشوائب الأخرى. يقوم مقشر فروة الرأس بالأساس بنفس الشيء ولكن لفروة رأسك. بينما يركز الشامبو الصحي على التطهير والتقوية لشعر صحي، فإن مقشر فروة الرأس يعالج فروة رأسك ليوم سبا.

يمكن أن يساعد المقشر في فروة الرأس المتهيجة والزيوت الزائدة وتنشيط الدورة الدموية للمساعدة في تحسين نمو الشعر.

هناك بعض الخيارات الجيدة المعدة مسبقًا، ولكن مثل أي منتج للعناية بالبشرة، هناك الكثير من مقشرات فروة الرأس غير الجيدة. قد يكون من السهل الحصول على مقشر لكن غالبًا ما يحتوي على روائح، بارابين، ومواد كيميائية أخرى قد تسبب تهيجًا. نسخة المنزل غير سامة وأرخص ثمناً وقابلة للتخصيص بالكامل حسب تفضيلاتك.

مكونات مقشر فروة الرأس