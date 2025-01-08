فوائد لبان الذكر للتخسيس: حقيقة أم خرافة؟

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 01:52 مساءً - متابعة بتول ضوا

يُعتبر لبان الذكر من المواد الطبيعية التي استخدمت منذ القدم في الطب البديل لعلاج العديد من المشاكل الصحية. ومع تزايد الاهتمام بالصحة والرشاقة، ظهرت بعض الادعاءات حول فوائد لبان الذكر للتخسيس. فما هي حقيقة هذه الادعاءات؟ وهل لبان الذكر فعال حقًا في إنقاص الوزن؟

لبان الذكر هو صمغ راتنجي يُستخرج من أشجار البوسويلية، ويتميز برائحته العطرية القوية. يحتوي لبان الذكر على مجموعة من المركبات الفعالة، مثل الأحماض البوسويلية، التي تُعزى إليها معظم فوائده الصحية.

على الرغم من عدم وجود دراسات علمية قاطعة تثبت وجود علاقة مباشرة بين لبان الذكر والتخسيس، إلا أن بعض الأبحاث تشير إلى أن لبان الذكر قد يُساهم في إنقاص الوزن بشكل غير مباشر من خلال الآتي:

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يُساعد لبان الذكر على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عملية الهضم، مما يُقلل من الانتفاخ والإمساك، وبالتالي يُعطي شعورًا بالراحة وانخفاض حجم البطن.

تقليل الالتهابات: يُعتقد أن لبان الذكر يمتلك خصائص مضادة للالتهابات، والتي قد تُساهم في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

التأثير على الشهية: قد يُساعد استنشاق زيت لبان الذكر على تهدئة الأعصاب وتخفيف التوتر والقلق، مما يُقلل من احتمالية اللجوء إلى الأكل العاطفي.

منقوع لبان الذكر: يُنقع لبان الذكر في الماء المغلي لعدة ساعات أو طوال الليل، ثم يُشرب المنقوع على الريق.

زيت لبان الذكر: يُمكن إضافة بضع قطرات من زيت لبان الذكر إلى موزع الروائح واستنشاقها.

حتى الآن، لا يوجد دليل علمي قوي يُثبت أن لبان الذكر يُساعد بشكل مباشر على حرق الدهون وإنقاص الوزن. ومع ذلك، فإن فوائده المحتملة في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهابات قد تُساهم في دعم عملية إنقاص الوزن كجزء من نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.