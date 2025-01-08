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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن اهتمام العديد من الأندية الكبرى فى أوروبا فى التعاقد مع ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ماركوس راشفورد على رادار 3 أندية كبرى

خرج الإنجليزي ماركوس راشفورد، مهاجم مانشستر يونايتد، من حسابات المدرب البرتغالي روبن أموريم منذ قدومه لتولي القيادة الفنية للشياطين الحمر فى أول نوفمبر الماضي.

وذكرت شبكة "caughtoffside" الإنجليزية، أن بوروسيا دورتموند هو أحد الفرق الرئيسية المهتمة براشفورد، ولكن قد تكون هناك فرص أخرى أيضًا مثل ميلان ويوفنتوس.

وأضافت أن مانشستر يونايتد يواجه اهتماما كبيرا بضم ماركوس راشفورد، الذي قد تتاح له إمكانية الانتقال على سبيل الإعارة إلى بوروسيا دورتموند.

وأشارت إلى أنه في الموسم الماضي تعاقد عملاق الدوري الألماني مع جادون سانشو على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد في النصف الثاني من الموسم، وقدم أداءً جيدًا للغاية هناك، وقاد النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنه قد يكون سانشو بمثابة نقطة مرجعية جيدة لراشفورد، الذي يبدو أنه بحاجة إلى بداية جديدة وتغيير المشهد لمساعدته على إعادة مسيرته إلى المسار الصحيح.

ويرتبط ماركوس راشفورد جناح مانشستر يونايتد، صاحب الـ 28 عامًا، بعقد مع الشياطين الحمر ينتهي في يونيو 2028.

وأكدت إدارة اليونايتد، استعداداتها للسماع إلى أية عروض تزيد عن 40 مليون إسترليني لضم راشفورد.