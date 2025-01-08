انت الأن تتابع خبر "إليك الوصفة السحرية".. نبتة مذهلة تخفض السكر التراكمي للأبد وبسعر لا يُصدق! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توصل باحثون صينيون إلى اكتشاف نبات طبيعي قد يحمل أملًا جديدًا لمرضى السكري، حيث أظهر هذا النبات المعروف باسم الحنظل، أو كمثرى البلسم، قدرة استثنائية على خفض مستويات السكر في الدم. وأكد فريق دولي من العلماء أن المواد المستخلصة من هذا النبات يمكن أن تشكل أساسًا لتطوير أدوية مبتكرة لعلاج مرض السكري والسمنة.

الحنظل: عشبة طبيعية ذات قدرات علاجية مذهلة

في إطار البحث، قام الدكتور تان وفريقه بعزل مجموعة من المركبات من نبات الحنظل، وأطلقوا عليها اسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس” وتم اختبار هذه المركبات على خلايا بشرية وفئران لمعرفة تأثيرها على مستويات السكر في الدم وعملية الأيض.

أظهرت التجارب أن هذه المركبات تعمل على تنشيط مستقبلات السكر (GLUT4) الموجودة داخل الخلايا العضلية والدهنية، مما يساعدها على الانتقال إلى سطح الخلايا وهذا التنشيط يعزز قدرة الخلايا على امتصاص السكر من الدم، مما يؤدي إلى تحسين عملية الأيض وخفض مستويات السكر بشكل فعال.

نتائج واعدة في التجارب على الحيوانات

عند اختبار المركبات المستخلصة من الحنظل على الفئران، تبين أن بعضها يظهر تأثيرات مشابهة لتأثير الإنسولين. ومن أبرز النتائج:

خفض مستويات السكر في الدم: بعض المركبات أظهرت فعالية كبيرة في تقليل السكر، خاصة بعد تناول أطعمة غنية بالدهون.

تحفيز حرق الدهون: المركبات ساعدت على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة حرق الدهون.

تحكم في السكر التراكمي: أظهرت المركبات قدرة على التحكم في مستويات السكر بشكل مستدام، ما يجعلها مفيدة لمرضى السكري.

الحنظل: أمل جديد لمرضى السكري

بفضل هذه النتائج، أصبح الحنظل يُعتبر من الأعشاب الأكثر فائدة في تحسين الصحة العامة وعلاج السكري وقد لُقب بـ”النبتة المعجزة” نظرًا لقدرته على خفض مستويات السكر التراكمي بشكل ملحوظ، مما يجعله خيارًا واعدًا لتطوير علاجات طبيعية فعالة.

مستقبل الأبحاث حول الحنظل