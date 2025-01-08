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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد نادي سلافيا براج التشيكي اليوم الثلاثاء مع المهاجم التشيكي الدولي فاسيل كوشي من منافسه المحلي ملادا بوليسلاف.

سلافيا برا يتعاقد مع المهاجم التشيكي فاسيل كوشي

وذكر سلافيا أن اللاعب التشيكي وقع عقدًا حتى ديسمبر 2028، دون أن يكشف عن تفاصيل مالية.

وأحرز كوشي 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة في الدوري التشيكي هذا الموسم.

في الموسم الماضي، ساهمت أهداف كوشي الستة وتمريراته الحاسمة التسع في تأهل ملادا بوليسلاف لإحدى المسابقات القارية لأول مرة منذ 17 عاما.

وأحرز كوشي /24 عاما/ 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال مسيرته ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الحالي.

ولن يكون كوشي، الذي شارك في مباراتين مع المنتخب التشيكي، مؤهلا للعب في المباراتين الأخيرتين لسلافيا براغ ببطولة الدوري الأوروبي في يناير/كانون الثاني الحالي، لكنه قد يكون متاحًا لمراحل خروج المغلوب، إذا واصل الفريق مسيرته بالأدوار الإقصائية للبطولة القارية.

ويأتي إعلان التعاقد مع كوشي بعد يومين فقط من تخلي سلافيا عن حارس مرماه أنطونين كينسكي لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث تقدر قيمة الصفقة بنحو 17 مليون يورو (7ر17 مليون دولار) لتصبح أكبر صفقة يتم دفعها لحارس مرمى تشيكي.