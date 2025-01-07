الدوري البرتغالي (17)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

جل فيسنتي × ريو آفي 1-1

موريرينسي × إي في أس فوتبول 1-1

بنفيكا × سبورتينغ براغا 1-2

بوافيستا × أروكا 1-3

ناسيونال ماديرا × بورتو 0-0

فيتوريا غيماريش × سبورتينغ لشبونة 4-4

سانتا كلارا × فارينزي 0-0

كاسابيا × فاماليكاو 1-1

إستريلا أمادورا × إستوريل برايا 2-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (17)

1- سبورتينغ لشبونة: 41 نقطة

2- بورتو: 41 نقطة

3- بنفيكا: 38 نقطة

4- سبورتينغ براغا: 31 نقطة

5- سانتا كلارا: 31 نقطة