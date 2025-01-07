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الدوري البرتغالي (17)… نتائج وترتيب

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

استكملت أمس، الإثنين، مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة:

جل فيسنتي × ريو آفي 1-1
موريرينسي × إي في أس فوتبول 1-1
بنفيكا × سبورتينغ براغا 1-2
بوافيستا × أروكا 1-3
ناسيونال ماديرا × بورتو 0-0
فيتوريا غيماريش × سبورتينغ لشبونة 4-4
سانتا كلارا × فارينزي 0-0
كاسابيا × فاماليكاو 1-1
إستريلا أمادورا × إستوريل برايا 2-4

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (17)
1- سبورتينغ لشبونة: 41 نقطة
2- بورتو: 41 نقطة
3- بنفيكا: 38 نقطة
4- سبورتينغ براغا: 31 نقطة
5- سانتا كلارا: 31 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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