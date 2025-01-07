هانزي فليك: أتلتيك بلباو فريق قوي .. ولامين يامال متاح للمشاركة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:51 مساءً - تحدث هانزي فليك، مدرب برشلونة، عن مواجهة أتلتيك بلباو، غداً الأربعاء، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال فليك في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “أتلتيك فريق جيد جداً ولديه لاعبون رائعون وإنه لمن دواعي سروري مشاهدتهم. إنهم يقدمون أداءً جيداً وستكون مباراة جيدة جداً”.

وعن أزمة تسجيل داني أولمو وباو فيكتور، أوضح: “كمدرب، يجب أن أتحدث مع جميع اللاعبين ومع الفريق. وكما قلت سابقاً، الأمر ليس سهلاً بالنسبة للاعبين”.

وأكمل: “أولمو لاعب ممتاز، ونحن نفتقده بالطبع لأنه قادر على تغيير مجريات أي مباراة تماماً، وهذا ما نفتقده. لكن في النهاية، علينا أن نتقبل الأمر”.

وواصل: “أعتقد أن هذا قد يكون أيضاً فرصة لتقوية تلاحم الفريق ليصبح وحدة واحدة. علينا أن ندافع ونلعب كفريق واحد، ويجب أن نظهر أننا فريق متكامل”.

وعن لامين يامال، أفاد: “لامين تدرب عدة أيام وأعتقد أنه جاهزٌ للعب”.

وعن غياب نيكو ويليامز عن أتلتيك بلباو، أكد: “لم أكن أعلم ذلك.. الأمر يتعلق بالفريق كاملاً وليس بلاعبٍ واحد”.

وعن التواجد في السعودية، أتم: “وصلنا أمس في الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي، ثم تناولنا العشاء. لم أشعر بحالة جيدة، وبقيت طوال اليوم في الفندق. لكن يمكنك أن ترى أن الناس هنا يحبون كرة القدم، ويعرفون كل لاعب في فريقنا، وهذا أمر جميل أن نراه”.