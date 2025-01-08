الفيصل الزبير يتطلع إلى نتيجة جيدة فـي أولى محطات الموسم الجديد بسباق دبي 24 ساعة

يشارك فـي الفئة الذهبية وبالسيارة الجديدة

يخوض المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير أول سباقاته في الموسم الجديد 2025 بسباق 24 ساعة على حلبة دبي اوتودروم يومي الجمعة والسبت القادمين، وسط مشاركة 63 سيارة من مختلف الفئات والمصانع ومع ابرز السائقين العالميين والفرق التي احتشدت في دبي قبل أيام استعدادًا لخوض واحد من أهم وأبرز سباقات التحمل العالمية.

وسيشهد السباق مشاركة فريق المنار للسباقات الذي يرفع علم سلطنة عُمان سعيًا للمنافسة على الفوز، وذلك بعد الإعلان مؤخرًا عن شراكته مع فريق «دبليو آر تي» والتي تضمن بذلك انتقاله إلى استخدام سيارة بي أم دبليو طراز «أم 4 جي تي 3 إيفو»، سيكون رقمها #777 في هذا السباق ويشارك فيها الفيصل وزملاؤه في الفئة الذهبية وهي الفئة الأبرز في السباق وهو المتسابق العربي الوحيد الذي يوجد في هذه الفئة.

يُسمح يوم غدٍ (الجمعة) بإقامة فترة تجارب خاصة من الساعة 9:00 صباحًا (جي أم تي +4) قبل انطلاق التجارب الرسمية الساعة 11:15 التي تبلغ مدَّتها 90 دقيقة. تُقام الفترات التأهيلية لسيارات «جي تي 3» بدءًا من الساعة 17:05، كما ستكون هناك فترة تجارب رسمية إضافية تُقام ليلًا، بدءًا من الساعة 19:30.

بعد فترة الإحماء صباح السبت، ينطلق سباق دبي 24 ساعة 2025 في تمام الساعة 13:00 وينتهي في الوقت ذاته بعد ظهر الأحد.

ويأمل الفريق مواصلة سلسلة النتائج الجيدة التي حققها، والتي تميّز بها العام الماضي مع اكتسابه لخبرةِ الفوز بسباق تحمل آخر، ألا وهو سباق سبا فرانكورشان 24 ساعة، حيث يأمل الفيصل الزبير استثمار تلك الخبرة، بالترافق مع الشراكة الجديدة مع «دبليو آر تي» للمنافسة على الفوز بسباق دبي 24 ساعة.

حيث يشارك 63 فريقًا في سباق دبي 24 ساعة، موزَّعين على عدة فئاتٍ، أبرزها فئة «جي تي 3» وهي فئة السيارات الأقوى، والتي يشارك بها فريق المنار للسباقات إلى جانب 8 فرق أخرى.

وسيكون بإمكان الفيصل الزبير الاعتماد على خبرته المتنامية في سباقات التحمل، وأمله افتتاح برنامج مشاركاته لموسم 2025 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما كان قد أنهى، مع فريق المنار للسباقات، العام الماضي بمركز الوصافة في بطولة العالم للسائقين في فئة الكأس الذهبي في تحدي فاناتيك جي تي العالمي 2024 من «أيه دبليو أس» – كأس التحمل وهو العربي الوحيد الذي يحصل على هذا اللقب.

ويرافق الفيصل الزبير زملاءه في الفريق السائق البريطاني دارين ليونج، السائق البريطاني بن تاك، السائق الألماني ماكس هيس، والسائق الأيرلندي الشمالي دان هاربر. يحتفل هذا السباق المميز بتحدياته الاستثنائية بالنسخة الـ 20 لتنظيمه هذا العام، بعد تنظيم النسخة الأولى في 2006، كما يُعتبر من أهم وأشهر سباقات التحمل عالميًا، إذ أن توقيت إقامته في بداية العام يعني أنه يعتبر نقطة البداية لاستعدادات الفرق وتحضيراتها للمشاركة في مختلف سباقات التحمل خلال الموسم.

الفيصل الزبير: سباق دبي من أصعب السباقات ونسعى لتحقيق نتيجة مميزة

قال المتسابق الدولي الفيصل الزبير إنني متحمس جدًّا لبدء هذه الشراكة مع «بي أم دبليو» وفريق «دبليو آر تي» في سباقٍ أحبه كثيرًا، ألا وهو سباق دبي 24 ساعة».

وأكمل: «إنه من أصعب السباقات بالتأكيد، ولن تكون المهمة سهلةً على الإطلاق. كما أنني أواجه تحدياتٍ إضافية لأنني سأكون في سيارةٍ جديدة، مع زملاء جدد في الفريق، وسيكون من الضروري تعلم العديد من الجوانب الجديدة».

ورغم هذه التحديات، إلا أن الزبير أكد أن هدفه واضح، حيث تابع: «بالتأكيد هدفنا المنافسة على الفوز. سأبذل أقصى ما بوسعي لتحقيق ذلك، وآمل تحقيق نتيجة جيدة لبدء هذه العلاقة والشراكة الجديدة مع «بي أم دبليو»».