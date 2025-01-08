استشهاد ثامن رضيع فلسطيني بسبب البرد فـي غزة

القدس المحتلة ـ د.ب.أ: استشهد طفل رضيع لم يتجاوز عمره 35 يومًا، نتيجة الظروف المناخية القاسية والبرد القارس في قطاع غزة. ونقلت وكالة (معا) الإخبارية الفلسطينية عن مصادر طبية قولها إن هذه الحادثة تأتي في إطار ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عن البرد القارص، حيث بلغ إجمالي الشهداء حتى الآن ثماني حالات. وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، قالت الأحد إن «الطقس البارد وانعدام المأوى يتسببان في وفاة الأطفال حديثي الولادة في غزة، فيما يفتقر 7700 طفل حديث الولادة إلى الرعاية المنقذة للحياة».

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