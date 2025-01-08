بلينكن يدافع عن التحالف بين واشنطن وطوكيو رغم توترات «يو إس ستيل»

بيونج يانج تختبر صاروخا جديدا

طوكيو ـ سيول ـ وكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته اليابان على متانة التحالف بين واشنطن وطوكيو الذي واجه أخيرا توترا على ارتباط بمنع الرئيس الأميركي جو بايدن صفقة استحواذ شركة «نيبون ستيل» اليابانية على شركة الصلب الأميركية «يو اس ستيل».

وقال بلينكن بعد لقاء نظيره الياباني تاكيشي أيوايا، إنّ هذه الزيارة «لا تظهر فقط الأهمية والمحورية التي توليها الولايات المتحدة لتحالفنا»، مضيفا أنّ «هذا التحالف، في الواقع، أقوى من أي وقت مضى».

وشدّد على ضرورة التنسيق في مواجهة تهديدات كوريا الشمالية التي أطلقت الإثنين صاروخا قالت إنه فرط صوتي باتجاه بحر اليابان، بينما كان موجودا في سيول.

يأتي ذلك فيما أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده اختبرت بنجاح صاروخا فرط صوتي جديدا سيساهم في ردع «جميع الخصوم» في المحيط الهادئ، على ما أوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

وأجرت بيونج يانج التجربة أثناء زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى كوريا الجنوبية، وقبل أسبوعين من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.

وقال كيم الذي أشرف على عملية الإطلاق برفقة ابنته جو إي إن «نظام الصواريخ الفرط صوتي المتوسط المدى» يهدف إلى «»تعزيز الردع النووي للبلد تدريجيا».

وأكد أن هذا السلاح الجديد «سيردع بشكل موثوق أي خصوم في منطقة المحيط الهادئ يمكن أن يؤثروا على أمن دولتنا»، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء.