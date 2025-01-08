اللجنة الأولمبية العمانية تنظم دورة الإسعافات الأولية والإنعاش الرئوي

نظَّمت اللجنة الأولمبية العُمانية ـ ممثلة في اللجنة العُمانية للطب الرياضي ـ دورة الإسعافات الأوَّلية والإنعاش الرئوي بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الباطنة صباح أمس «الأربعاء»، في إطار تعزيز الوعي الصحي والرياضي وتطوير مهارات الكوادر الرياضية في التعامل مع الحالات الطارئة.

وقدَّم الدورة أحمد بوزيد – مدرب إسعافات أوَّلية بمعهد البوابة لخدمات التدريب، وشارك بها عدد من أخصائيي العلاج الطبيعي والكوادر الفنية في الاتحادات واللجان والأندية الرياضية.

وهدفت الدورة إلى تعزيز الوعي بأهمية الإسعافات الأوَّلية والإنعاش القلبي الرئوي، وتزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات الضرورية للتعامل مع الإصابات الرياضية وحالات الطوارئ. كما ركزت على تطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ لضمان سلامة الرياضيين. وشملت الدورة تدريبات عملية ونظرية لتطبيق الإسعافات الأوَّلية بفعالية، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات في الإنعاش القلبي الرئوي وشرح الإجراءات الأساسية للإنقاذ.