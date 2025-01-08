إسرائيل تواصل العدوان وترتكب 5 مجازر فـي 24 ساعة .. ومقتل وإصابة 3 فـي عملية بالضفة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى٠ حيث ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمس مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في القطاع وصل منها المشافي ـ حتى إعداد الخبر ـ ٨٨ شهيدا و ٢٠٨ مصابين.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٥٨٠٥ شهداء و ١٠٩٠٦٤ اصابة منذ السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م. وارتقى شهيدان طفل وامراة وعدد من الاصابات جلهم من الأطفال وكبار السن بعد استهداف الاحتلال لشقة سكنية في عمارة الزيبق بجوار المسجد العمري في البلدة القديمة وسط مدينة غزة.

واستشهد اربعة وظل آخر مفقودا تحت الأنقاض مع إصابتين في استهداف منزل عائلة بركات. وكان ثلاثة استشهدوا وعدد من المصابين جراء غارة إسرائيلية استهدفت فلسطينيين في شارع الجلاء شمالي مدينة غزة فيما استشهد اربعة وعدد من الإصابات بقصف الاحتلال مجموعة في جباليا البلد شمال القطاع. وارتقى شهيد وجرحى باستهداف لعدد من المواطنين في محيط عيادة صبحة الحرازين بشارع النزاز في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. وارتقى ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى بقصف طيران الاحتلال منزل عائلة عماد بمخيم البريج . واصيب ١٩ جراء إطلاق طائرات الاحتلال الإسرائيلي المُسَيَّرَة كواد كابتر عدة قنابل تجاه تجمع في منطقة حي الدعوة شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد وقت قصير من استشهاد خمسة وعدد من المصابين بقصف جوي إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وارتقى شهيدان في قصف إسرائيلي في منطقة النصر شمال شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة كما ارتقى شهيدان من عائلة ضهير في منطقة مصبح شمال المدينة. وفي خان يونس ارتقى شهيدان وعدد من المصابين بقصف من مسيرة إسرائيلية على بلدة عبسان شرق المدينة. وكان اربعة استشهدوا واصيب اخرون إثر قصف إسرائيلي استهدف مركز شرطة أصداء شمال غربي مدينة خان يونس. يأتي ذلك فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي ومسعفون إن مسلحين أطلقوا النار على مركبات بينها حافلة ركاب بالقرب من قرية فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين. وقالت خدمات إسعاف نجمة داوود الحمراء إن «المسعفين أكدوا مقتل ثلاثة إسرائليين هم امرأتان ورجل».