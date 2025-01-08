اتحاد التنس يستضيف بطولة الاتحاد الدولي والآسيوي والتصفيات الإقليمية لغرب ووسط آسيا

بمشاركة 13 دولة

يستضيف الاتحاد العماني للتنس منافسات بطولة الاتحاد الدولي والآسيوي تحت 14 سنة التصفيات الاقليمية لغرب ووسط آسيا والتي ستقام خلال الفترة من 13 الى 23 من الشهر الحالي بمشاركة 13 دولة اسيوية وتقام منافساتها على ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وسط منافسة قوية من اجل الحصول على المراكز الاولى، وكذلك الحصول على نقاط التصنيف التي يبحث عنها اللاعبون وتأتي هذه البطولة بإشراف من الاتحادين الاسيوي والدولي. وأكمل الاتحاد العماني للتنس جاهزيته لاستضافة هذه البطولة التي اوكلت له منذ فترة بعد النجاح الكبير في استضافته لمثل هذه البطولات خلال السنوات الماضية والتي لاقت النجاح والاستحسان والاشادة من قبل الاتحادات الاقليمية والقارية والدولية. واعلن ثلاثة عشر اتحادا اسيويا مشاركته في هذه البطولة والتصفيات وتمثل دول سلطنة عمان المستضيف ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت وقطر والامارات واليمن جمهورية العراق وسوريا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية لبنان وقيرغستان وطاجيكستان. وبلغ عدد المشاركين من فئة الاولاد 26 لاعبا فيما بلغ عدد اللاعبات المشاركات في المنافستين 19 لاعبة وقرر الاتحاد العماني للتنس بالتنسيق مع حكام عام البطولة الحكم البحريني احمد الحواج بان تكون القرعة يوم 12 من الشهر الحالي ويراقب منافسات البطولة امير بورجي مدير تطوير غرب ووسط اسيا ومندوب الاتحاد الدولي للتنس. وتم تحديد خمسة أيام لمنافسات البطولة الاولى ومثلها لمنافسات التصفيات وسوف يتنافس اللاعبون خلال ايام البطولة في منافسات الفردي والزوجي ويتحدد مع نهاية كل بطولة اصحاب المراكز الاولى. وحول استضافة البطولة قال معتصم بن حمود الزدجالي رئيس الاتحاد العماني للتنس بان الاتحاد يسعى وبشكل دائم لاستضافة مثل هذه البطولات بعد السمعة الجيدة التي حظيت بها سلطنة عمان في استضافة بطولات ناجحة خلال السنوات الماضية ويثق الاتحادان الدولي والاسيوي بشكل كبير في استضافة الاتحاد العماني للتنس لمثل هذه البطولات ونهدف من خلالها الى التواجد على خارطة الدول المستضيفة للبطولات الدولية. واشار بان مثل هذه البطولات تخدم لاعبي المراحل السنية من اجل حصد مزيد من نقاط التصنيف بالإضافة الى الاحتكاك وكسب الخبرة وخاصة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية الذين هم في أمس الحاجة لمثل هذه البطولة لصقل مستوياتهم الفنية وتطويرها بشكل كبير بهدف الزج بهم في البطولات الخارجية وسبق للاعبينا وان حققوا العديد من المراكز الاولى في مختلف مشاركاتهم السابقة ونهدف الى بناء جيل من اللاعبين من اجل التواجد في مختلف البطولات الاقليمية والقارية والدولية.

وبدوره استعد لاعبو المنتخب الوطني بشكل جيد لخوض غمار منافسات البطولتين من خلال البرنامج الذي اعده الجهاز الفني بقيادة المدربين سفيان دوب والمدرب سيرجي بيرسيهن خلال الفترة الماضية، حيث تواجد لاعبونا في العديد من الحصص التدريبية خلال الفترة المسائية وتم التركيز وبشكل كبير على الجوانب الفنية.