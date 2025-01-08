اليوم .. ثلاث مواجهات وقمة الدوري بين النهضة والسيب تتصدر المشهد

فـي الجولة السابعة المؤجلة لدوري عمانتل

متابعة ـ صالح البارحي:

سريعا وبدون انتظار، تعود عجلة دوري عمانتل للانطلاق مجددا، حيث مباريات الأسبوع السابع المؤجل والذي سيشهد الكثير من التنافس، خاصة وأن اللاعبين (لاعبي منتخبنا) في قمة مستواهم بعد المشاركة الجيدة في خليجي 26 التي اختتمت في الكويت مساء السبت الماضي بحصول الأحمر العماني على مركز الوصافة بعد خسارته أمام البحرين 1 /‏ 2 في أمسية حزينة للغاية، ونتائح اليوم بإمكانها رسم معالم الخارطة الرئيسية لجدول ترتيب دورينا رغم بقاء دور ثاني كاملا، إلا أن معالم رئيسية ستتحدد بالنسبة للمرحلة القادمة وبالتحديد في مقدمة الترتيب . اليوم، يلعب الرستاق مع صور بمجمع الرستاق في تمام الساعة الخامسة مساء، ويلعب في ذات الوقت عبري مع صحم بمجمع عبري، وفي السادسة والثلث يلعب النهضة مع السيب في قمة دورينا على ساحة مجمع البريمي، فيما تستكمل مباريات الأسبوع المؤجل، عبر ثلاثة لقاءات تقام غدا؛ حيث يلعب النصر مع الشباب في الخامسة وخمس وعشرين دقيقة بمجمع السعادة ، ويلعب نادي عمان مع بهلاء في السادسة وعشر دقائق على ساحة استاد السيب، ويلعب صحار مع الخابورة في السابعة والنصف على ساحة مجمع صحار.

قمة الدوري

بطعبية الحال، فإن قمة الدوري هي التي تسيطر على مباريات اليوم، فنتيجتها ستحدد الكثير من معالم بطل الدوري رغم الوقت المتبقي من عمر الدوري، إلا أن الوضع يقول هكذا عطفا على الكثير من الجوانب أهمها قوة الفريقين والاسماء المتواجدة فيهما وهما المرشحان لألقاب هذا الموسم بدون تحيز أو تغليف للحقائق، فمباراة النهضة والسيب بمجمع البريمي ستحظى بكل المتابعة لكافة شرائح الوسط الرياضي خاصة من ينتمي للفريقين، فالسيب يدخل المباراة وهو في قمة الدوري وتوج نفسه بطلا للشتاء بنهاية الجولة العاشرة، حيث يمتلك الفريق (30) نقطة رفقة أقوى هجوم وأقوى دفاع وبفارق (4) نقاط عن النهضة المرشح الآخر للدوري، وفوز السيب اليوم يعني ارتفاع فارق النقاط إلى (7) نقاط ما يعني أنه من الصعوبة للنهضة اللحاق بالسيب في الفترة القادمة خاصة في ظل تصاعد أداء لاعبي السيب وإقامة مباراة الإياب في السيب، لذلك فإن السيب سيسعى للحصول على النقاط الثلاث كاملة لوضع النهضة تحت ضغط عصيب ويبعده بشكل جيد عن مزاحمته على اللقب.

فيما النهضة صاحب الضيافة، فإنه يدرك تماما بأنه أمام مباراة نهائية إن جاز لي التعبير، فالفوز وحده من يبقي على حظوظه قائمة في التتويج باللقب وسيتم تقليص فارق النقاط بينه وبين السيب إلى نقطة واحدة فقط، لذلك عليه ان يدلل في أمسية اليوم على أن طموحه لم ولن يتوقف مهما اصبح فارق النقاط، وبات على الفريق الأخضر أن يبرهن على احقيته في اللقب، فيما التعادل أشبه بالخسارة وسيبقي على فارق النقاط كما هو حتى بداية الدور الثاني الذي سيكون بشكل مختلف وقد لا يسعفه الوقت في اللحاق بالسيب، ومن المنطقي جدا أن يقدم النهضة اليوم كل ما لديه من إمكانيات حتى يحقق هدفه المطلوب وإعادة الثقة لجماهيره مجددا. السؤال، هل ينتفض النهضة ويقلص فارق النقاط ويبقى الدرع في الملعب أم أن السيب يرفض ذلك ويبتعد بفارق (7) نقاط، فلننتظر.

صراع القاع

مواجهة الرستاق مع صور بمجمع الرستاق هي لقاء بين المرشحين للهبوط للدرجة الأولى، حيث يحتل صور المركز الحادي عشر برصيد (7) نقاط فيما يحتل الرستاق المركز الثاني عشر برصيد (5) نقاط، كلاهما على حافة السقوط للدرجة الأولى، ومباراة اليوم بينهما لن تكون سوى تغيير المراكز بينهما ومن الممكن أن يدخل صحار في الحسبة إذا خسر لقاء الغد أمام الخابورة ، لذا فإن النقاط الثلاث هي الهدف الرئيسي قبل استفحال الأمور ومضاعفة الضغوطات التي قد لا تخدم الفريقين بسبب قلة الجوانب المساندة فيهما وبالأخص لاعبي الخبرة .

تكافؤ

يسيطر التكافؤ على مباراة عبري وصحم، فالفريقان يحتلان المركزين الخامس والسادس برصيد (13) نقطة ويتساويان في فارق الأهداف، الفوز مطلب الفريقين بطبيعة الحال وهو امر مسلم به، فالهدف واضح بينهما، وهو الدخول في مراكز الدفء والأمان بشكل أكبر والاقتراب من صراع المقدمة إن سارت الأمور كما ينبغي للفائز، وباعتقادي إن كانت هناك كلمة شكر فإنها تقدم لمدرب عبري الذي دخل الدوري وهو في وضع صعب للغاية، إلا أنه انتشل الفريق من كل ظروفه السلبية، وها هو الآن يصارع كبار القوم على مراكز المقدمة . التعادل قد يكون مقبولا لصحم خاصة وهو الذي يلعب خارج ارضه، وبالتالي فإن الحال سيبقى على ما هو عليه حتى إشعار آخر .