اتحاد الطاولة يكمل تحضيراته لانطلاق الحدث السبت

استعدادا لاستضافة بطولة عمان الدولية

أكمل الاتحاد العماني لكرة الطاولة تحضيراته النهائية لانطلاق منافسات بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات) لعام 2025 والمقرر انطلاقها ابتداءً من يوم السبت المقبل، وتستمر لمدة سبعة أيام وذلك بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، بتواجد 200 مشارك يمثلون عدة دول هي: أستراليا، المالديف، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، كرواتيا، التشيك، الدنمارك، اسبانيا، فرنسا، المانيا، هونج كونج، هنجاريا، الهند، ايران، ايطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، نيجريا، بولندا، البرتغال، رومانيا، صربيا، سلوفينيا، السويد، سلوفاكيا، تايلند، الصين تايبيه، تركيا، أميركا، ويلز، بالاضافة الى سلطنة عمان.



وتأتي هذه البطولة الدولية كأولى البطولات الدولية الرسمية لهذا العام، كما أنها تأتي فقط بعد شهرين من بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة (رجال وسيدات) لعام 2024 والتي اختتمت في مطلع شهر نوفمبر الماضي، والتي تواجد فيها 180 مشاركاً من 22 دولة، وشهدت سيطرة صينية على كافة ألقاب البطولة.

ونجح الاتحاد العماني لكرة الطاولة خلال الأعوام المنصرمة في تنظيم عدد من البطولات الدولية والتي حققت نجاحا باهراً من حيث عدد اللاعبين المشاركين من مختلف أقطار العالم، واعتمدت مؤسسة كرة الطاولة العالمية سلطنة عمان كأحد المستضيفين لهذه البطولات الدولية بشكل سنوي، تقديراً وايماناً بقدرات الاتحاد وامكانياته الكبيرة لاقامة هذه البطولة الدولية؛ وفق متطلبات ومعايير الاتحاد الدولي ومؤسسة كرة الطاولة العالمية، وسيتنافس كافة اللاعبين من الجنسين على عدد من فئات البطولة، ومن ضمنها فردي الرجال وفردي السيدات وزوجي الرجال وزوجي السيدات وزوجي المختلط، وسيتم توزيع أكثر من نحو ستة طاولات بالصالة الرئيسية لإقامة المنافسات في وقت واحد، كما سيتم تخصيص قاعة التدريبات رقم 1 ورقم 2 لإقامة عمليات الاحماء النهائية للاعبين قبل دخولهم للمنافسات، وسيتنافس كافة اللاعبين المشاركين بالبطولة على جائزة مالية قدرها 85,000 ألف دولار أميركي. وسيمثل منتخبنا الوطني في هذه المشاركة عدد من اللاعبين منهم: مهند البلوشي ومحمد المطوع وبلال الراشدي وغسان الغساني وحرص مدرب منتخبنا الوطني لكرة الطاولة الايراني أوميد شمس شهربابكي على اختيار أكفأ اللاعبين بالاستناد إلى نتائجهم في البطولات المحلية الأخيرة ومستوياتهم التدريبية والفنية خلال الحصص التدريبية والمعسكرات التدريبيىة، وقد شارك مجموعة من اللاعبين المتواجدين في القائمة الحالية بالبطولات الدولية السابقة ومنهم مهند البلوشي وغسان الغساني وكذلك محمد المطوع.

تحضيرات مكتملة

أنهت اللجنة المشرفة على الجوانب الفنية والتنظيمية واللوجستية للبطولة من كافة استعداداتها الخاصة ببدء انطلاق المنافسات، حيث تم تركيب الأرضية المطاطية بالصالة إلى جانب تركيب الطاولات والحواجز وتثبيت الاضاءة الاضافية بالصالة وتركيب مختلف المعدات واللوازم الضرورية المرتبطة باللعبة.

أشار عبدالله بن محمد بامخالف، رئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، بأن هذه البطولة الدولية التنافسية تعد أولى البطولات الدولية الرسمية للعام الجاري وتقام بعد فترة أقل من شهرين تقريبا من البطولة الدولية لكرة الطاولة التي اختتمت في مسقط في مطلع شهر نوفمبر الماضي، مضيفا بأن سلطنة عمان تعد محطة رئيسية ضمن خارطة برنامج الاتحاد الدولي لكرة الطاولة ومؤسسة كرة الطاولة العالمية وأجندتها الرسمية، حيث يحرص العديد من اللاعبين المصنفين على المشاركة في بطولة عمان الدولية التنافسية لكرة الطاولة للحصول على النقاط الرسمية من هذه البطولة واضافتها إلى التصنيف الدولي العام.

مشاركة واسعة

قال سجاد بن محمد باقر نائب ئيس الاتحاد العماني لكرة الطاولة ومدير البطولة بأن هناك مجموعة من اللاعبين المصنفين الذي يحرصون على التواجد والمنافسة في مختلف بطولات عمان الدولية التنافسية، مشيرا الى أن بعض الاتحادات تتواصل مع الاتحاد قبل وقت كاف من انطلاق البطولة لتأكيد تواجد لاعبيها المصنفين من أجل التنافس على مختلف القاب هذه البطولة، وثمّن مدير البطولة التعاون الكبير لمختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل اقامة وتنظيم هذه البطولة لافتا الى أن تواجد هذا العدد الكبير من اللاعبين يعد مكسباً كبيراً للبطولة والخروج بأعلى المكتسبات الفنية خصوصا لدى اللاعبين المحليين الذين يشاركون بهدف اكتساب الخبرات الفنية اللازمة والتنافس مع اللاعبين الدوليين والاحتكاك معهم وتحسين التصنيف الدولي.