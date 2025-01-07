خطوات عملية سهلة التطبيق لمنع اكتساب الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 08:51 مساءً - متابعة: نازك عيسى

ينتظر العديد من الأشخاص بداية العام الجديد كفرصة لتحسين صحتهم وفقدان الوزن الزائد، أو للتخلص من بعض الكيلوغرامات الزائدة بهدف الحفاظ على رشاقتهم ومنع اكتساب الوزن مع مرور الوقت. ولذلك، من المهم وضع خطة عملية لتحسين نمط الحياة، بحيث لا يصبح زيادة الوزن أمراً طبيعياً أو سهلاً. فيما يلي بعض الخطوات العملية والسهلة التي يمكن اتباعها لمنع اكتساب الوزن:

– يُستحسن تناول معظم الوجبات في وقت مبكر من اليوم مع تقليل حجم الوجبات، لضمان أن تكون وجبة العشاء هي الأصغر. التركيز على وجبة الإفطار يعد أكثر أهمية من العشاء عندما يتعلق الأمر بإدارة الوزن.

– يُنصح باستخدام عيدان الطعام أو ملعقة صغيرة أو شوكة أثناء تناول العشاء، أو استخدام أدوات مختلفة لتناول الطعام ببطء. هذا يتيح للدماغ الوقت لاستقبال الإشارات من المعدة التي تُخبر الشخص بأنه قد شبع، مما يساعد على التكيف مع هذه الإشارات.

– تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة مفيد، لذا يفضل ملء الطبق بالخضروات والفواكه ذات الألوان المختلفة، مما يضمن نظاماً غذائياً غنياً بالألياف والعناصر الغذائية. هذا يساعد الشخص على الشعور بالشبع والرضا.

– التركيز على أهمية النشاط البدني من خلال دمج الأنشطة اليومية، مثل صعود السلالم بدلاً من استخدام المصعد، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية التي تساعد في حرق الدهون.

– من الضروري الحصول على ما لا يقل عن سبع ساعات من النوم المتواصل كل ليلة، مع تجنب النظر إلى الشاشات لمدة ساعة أو ساعتين قبل النوم.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكن تحقيق أهداف تحسين الصحة والوزن بشكل مستدام.