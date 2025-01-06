حملة توقيفات تستهدف مؤثرين جزائريين في فرنسا.. فما هي التفاصيل؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 6 يناير 2025 10:54 صباحاً - أعلنت النيابة العامة في مدينة غرونوبل الفرنسية عن وضع المدون الجزائري “عماد تانتان” تحت الإشراف القضائي بانتظار مثوله أمام القضاء اليوم الاثنين، بتهمة “التحريض المباشر على عمل إرهابي”.

وقد أوقفت السلطات الفرنسية “تانتان”، البالغ من العمر 31 عامًا، في ضواحي غرونوبل بعد نشره مقطع فيديو اعتبرته النيابة دعوة إلى “الحرق والقتل والاغتصاب على الأراضي الفرنسية”.

ووفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية، على الرغم من حذف الفيديو، أعاد وزير الداخلية الفرنسي اليميني، برونو ريتايو، نشر جزء منه، واصفًا محتواه بـ”الوضيع”.

دخل “عماد تانتان” فرنسا في ديسمبر 2021، وتقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة في أغسطس 2023 بعد زواجه من فرنسية، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، مما جعله مهددًا بالترحيل. كما أوقفت الشرطة شقيقه التوأم، وكشف تفتيش منزلهما عن الأجهزة المستخدمة في تصوير الفيديو الذي حقق أكثر من 800 ألف مشاهدة.

تأتي توقيفات “عماد تانتان” في إطار حملة أوسع استهدفت مؤثرين جزائريين آخرين على منصة “تيك توك”، متهمين بالتحريض على العنف والإرهاب في فرنسا.