انت الأن تتابع خبر "اعرف قبل ما ترجع تندم!".. ماذا سيحدث لجسمك إذا تناولت اللب السوري أو اللب السوبر بصفة يومية.. مش هتصدق فايدتو ايه..!!!!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور دوار الشمس (اللب السوري) وبذور القرع (اللب السوبر) من الوجبات الخفيفة المفضلة للكثيرين، سواء في الجلسات العائلية أو كوجبة خفيفة خلال اليوم، لكن هل فكرت يومًا في التأثيرات الصحية لتناول هذه البذور بانتظام؟
فوائد اللب السوري واللب السوبر
- تحتوي هذه البذور على مجموعة من الفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين E وB، بالإضافة إلى معادن مهمة مثل المغنيسيوم والسيلينيوم، هذه العناصر تعزز من صحة الجلد والشعر وتدعم الجهاز المناعي، كما أن اللب السوري واللب السوبر يعدان مصدرين ممتازين للزنك والحديد، مما يساهم في تعزيز صحة الدم وتقوية المناعة.
فوائد إضافية للجسم
- تُعتبر بذور دوار الشمس والقرع مصدرًا للدهون الصحية والبروتينات، مما يجعلها مثالية كوجبة خفيفة سريعة للطاقة قبل ممارسة الرياضة أو خلال فترات الشعور بالتعب، علاوة على ذلك، تحتوي هذه البذور على الأحماض الدهنية غير المشبعة التي تساهم في خفض مستوى الكولسترول الضار، مما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما تساعد الألياف الموجودة في هذه البذور في تحسين عملية الهضم وتسهيل حركة الأمعاء، مما يقلل من مشاكل الإمساك.
- إن تناول اللب السوري واللب السوبر بشكل يومي يمكن أن يحمل العديد من الفوائد الصحية، مما يجعلها إضافة ممتازة لنظامك الغذائي.