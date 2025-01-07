العالم اليوم - وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان المستجدات الإقليمية

انتم الان تتابعون خبر وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان المستجدات الإقليمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 7 يناير 2025 05:21 صباحاً - ناقش وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن "أكد مجددا دعم الولايات المتحدة لعملية انتقال سياسي سلمي بقيادة سورية نحو حكومة شاملة وتمثيلية وخاضعة للمساءلة".

وشدد بلينكن في الاتصال على "الهدف المشترك للمجتمع الدولي المتمثل في احترام جميع الأطراف السورية للحقوق والحريات الأساسية لجميع السوريين، بما في ذلك أفراد الأقليات، ومنع استخدام سوريا كقاعدة للإرهاب".

وأكد الوزير الأميركي "على ضرورة قيام المجتمع الدولي بتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا، وشكر الحكومة السعودية على تقديم المساعدات للشعب السوري".

ووفق البيان "ناقش الوزيران الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية".

كما ناقش الوزيران "تنفيذ وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان، وضرورة مواصلة الدعم للمؤسسات الأمنية الشرعية في لبنان، مثل القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي".