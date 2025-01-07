نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس السكة الحديد يتفقد منطقة وسط الدلتا بطنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى المهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وبعض من نوابه ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وعدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذي للنقابه العامة، زيارة ميدانية لمنطقة وسط الدلتا.

وتفقد رئيس الهيئة، معهد تدريب ورفع كفائة العاملين بوسط الدلتا بطنطا والذي يعد نقلة نوعية في مجال التدريب لقائدي القطارات والفنيين بالهيئة بما يواكب أسس التدريب العالمية الحديثة ويساهم في تنمية القدرات والإمكانيات المهنية والفنية للعاملين بالهيئة.

كما تفقد رئيس الهيئة والوفد المرافق له ورشة طنطا وهي ورش متخصصة في أعمال التجهيز اليومي للقطارات والصيانة الدورية وأعمال العمرة للجرارات والعربات.

وأكد ضرورة توفير قطع الغيار الجيدة لإجراء أعمال الصيانة الدورية والعمرة للعربات والجرارات وضرورة تسجيل قطع الغيار على برنامج الساب الإلكتروني لمتابعة كيفية صرف قطع الغيار وتسجيل المهمات المنصرفة للجرارات أو العربات التي تم صرف قطع غيار لها من خلال برنامج الساب لأحكام عملية صرف قطع الغيار وعمل سجل تاريخي لكل وحدة عربة أو جرار.

كما توجه لتفقد حوش التجميع بطنطا وأبدى بعض الملاحظات بضرورة تدوير القضبان والفلنكات الجيدة ناتج تجديدات بعض الخطوط والاستفادة من خلال إعادة استخدام الجيد منها.

وفي نهاية الجولة، عقد رئيس الهيئة والوفد المرافق له، لقاءً موسعا بكافة الطوائف العاملة بالسكة الحديد بمنطقة وسط الدلتا.

وتحدث رئيس الهيئة، عن ما تولية الهيئة من اهتمام كبير للعنصر البشري بالهيئة باعتباره أحد وأهم المحاور الخمسة لعملية التطوير التي تشهدها الهيئة لتنفيذ خطة وزارة النقل وفي إطار رؤية الدولة في هذا السياق، وفي إطار الاهتمام بالعنصر البشري.

من جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية، أن الاهتمام بالعنصر البشري وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا، هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة من خلال أماكن التدريب المختلفة وأن الهيئة قد وضعت في الاعتبار مصلحة العامل من خلال الرعاية الصحية والامتيازات المالية.

ومن جانبه، أكد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أن الهيئة لا تدخر جهدا في توفير النفقات المالية، التي تعود على العاملين والوفاء بمستحقاتهم المالية، والعمل على تحفيزهم وتقدير مجهوداتهم التي يبذلونها من أجل هيئتهم.

وأكد أن العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر هم أصحاب رسالة ومسئولية لما حدث في نقل الركاب والبضائع مقارنة بالعهد السابق نتيجة العمل والجد والاجتهاد.

وأوضح أن مصر عبارة تفاحة الجميع يطمع في قطفها ولكن لطبيعة الشعب المصري وتماسكه وبفضل قوة الجيش المصري العظيم كل ذلك أدى إلى فشلهم في ذلك.

كما أكد في رسالة من العاملين بالسكة الحديد إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن جمع العاملين مؤيدين للرئيس، مضيفا: نحن أول الشهداء في أي موقف.

وتحدث رئيس النقابة العامة، مؤكدا تعاون قيادات الهيئة مع النقابة العامة، في تحقيق مطالب العاملين المشروعة والتي تتفق مع صحيح القانون ولوائح وتعليمات الهيئة.

وذكر أن النقابة قد نجحت في تحقيق العديد من المكاسب للعاملين، من القرارات التي تصب في مصلحة العامل.

وفي ختام اللقاء، استمع رئيس الهيئة والحضور إلى مطالب ومقترحات عدد من العاملين، مؤكدين تظافر جميع جهود العاملين بالهيئة من قيادات ومهندسين وفنيين وجميع طوائف التشغيل من أجل تقديم أفضل خدمة ممكنة لجمهور الركاب.