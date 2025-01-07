نقيب المحامين يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط بأعياد الميلاد المجيدة

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أحمد جودة - القاهرة -

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، رسالة تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة. تضمنت التهنئة أطيب الأمنيات ومشاعر المحبة لجميع الإخوة الأقباط في مصر.

نص التهنئة

وجّه نقيب المحامين رسالته قائلًا:

"بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين وكافة المحامين، أتقدم بخالص الأمنيات الطيبة وعميق مشاعر المحبة إلى قداستكم وإلى جميع الإخوة والأخوات الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة.

راجيًا من الله عز وجل أن يعيدها على قداستكم وعلى مصر أقباطًا ومسلمين بالخير والرخاء والسلام والأمان".

تعزيز قيم الوحدة الوطنية

أكد عبد الحليم علام، من خلال رسالته، على عمق مشاعر المحبة والاحترام التي تجمع المصريين بمختلف أطيافهم، مشيرًا إلى أهمية الوحدة الوطنية في تحقيق السلام والرخاء لمصر.

رسالة محبة وسلام

تأتي تهنئة نقيب المحامين تأكيدًا على رسالة المحبة والسلام التي تجسدها أعياد الميلاد، وتعكس الروح الطيبة التي تجمع أبناء الوطن من أقباط ومسلمين.