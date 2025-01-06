“الحريفة 2” يحقق 105 مليون جنيه ويصعد للمركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات بتاريخ السينما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق فيلم “الحريفة 2” نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر، حيث تجاوزت إيراداته 105 مليون جنيه، ليصعد بذلك إلى المركز الرابع في قائمة الأفلام الأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

ويُعتبر هذا الرقم إنجازًا جديدًا للفيلم، الذي لاقى استحسانًا واسعًا من الجمهور والنقاد على حد سواء، مما عزز من مكانته بين الأعمال السينمائية البارزة في مصر.



أحداث فيلم "الحريفة 2"





يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.



أبطال الحريفة 2





الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.