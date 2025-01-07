نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم الحسيني ينضم لمسلسل "وش السعد" في رمضان 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان كريم الحسيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انضمامه لطاقم عمل المسلسل المنتظر "وش السعد"، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان 2025.

وأعرب الحسيني عن سعادته الكبيرة بالمشاركة في العمل، وكتب: "وما توفيقي إلا بالله، بسم الله توكلنا على الله، دعواتكم يا حبايب، ربنا يجعله وش عيد علينا جميعًا يا رب".

المسلسل "وش السعد" يحمل توقيع فريق عمل مميز ويعد واحدًا من الأعمال التي ينتظرها الجمهور بشغف، خاصة مع انضمام مجموعة من نجوم الصف الأول. ومن المتوقع أن يقدم العمل قصة درامية مشوقة تجذب انتباه المشاهدين وتتناول موضوعات اجتماعية وإنسانية هامة.

كريم الحسيني، الذي استطاع أن يحقق نجاحات متتالية في السنوات الأخيرة من خلال مشاركاته المميزة في الدراما والسينما، يُعد إضافة قوية لفريق عمل المسلسل.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن تفاصيل دوره في "وش السعد"، ولكن جمهوره متحمس لرؤيته في تجربة جديدة تضيف إلى مسيرته الفنية.

العمل من المقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، والمسلسل من إخراج محمد حمدي وإنتاج ممدوح شاهين ومن المتوقع أن يشهد إنتاجًا ضخمًا ومشاركة مجموعة من الأسماء الكبيرة في الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن كريم الحسيني قد تلقى العديد من التهاني والتعليقات الإيجابية على منشوره، حيث تفاعل جمهوره وزملاؤه من الوسط الفني مع الخبر بشكل كبير، متمنين له التوفيق والنجاح في تجربته الجديدة.