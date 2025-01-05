انت الأن تتابع خبر عادات يومية بسيطة لكنها ذات تأثير كبير على تنشيط الدماغ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشعر البعض بأنه بحاجة إلى تنشيط الدماغ أو الذهن، نظرًا لضغوط الحياة التي أصبحت كثيرة ويعاني منها الجميع، أو مع التقدم في العمر وملاحظة أن الذهن بدأ يتأثر ولم يعد التركيز كالسابق، لذلك كانت أهمية هذا المقال الذي سأطرح فيه مجموعة عادات يومية بسيطة إذا اتبعتها ستلاحظ تغير ملحوظ بإذن الله في نشاط الدماغ وفي التركيز.

تنشيط الدماغ باتباع عادات صحية بسيطة

إليكم مجموعة من النصائح لاتباع عادات صحية بسيطة تساعد على تنشيط الدماغ:

احرص على ممارسة لعبة ذهنية مرة يوميًا، مثل الكلمات المتقاطعة أو السودوكو، تلك اللعبة اليابانية الشهيرة والتي لها تأثير كبير ورائع على تنشيط الذهن.

أصبحت التكنولوجيا اليوم محور حياتنا، وأصبحت الكتابة على الهواتف الذكية واللاب توب أو حتى أجهزة الكمبيوتر العادية هي أساس الكتابة هذه الأيام، وتخلى معظم الناس عن الورقة والقلم، لكن الدراسات العلمية تؤكد على أن الكتابة باستخدام اليدين أي بالورقة والقلم تساعد على تحفيز الذاكرة وزيادة التركيز، لذلك احرص على الكتابة يوميًا باستخدام القلم.

من أفضل طرق تنشيط الدماغ وتحسين الذاكرة تعلم لغة جديدة، ويكفيك تعلم كلمة واحدة جديدة كل يوم مع الحرص على استخدامها في حياتك اليومية.

اجعل القراءة من مهامك اليومية واحرص على القراءة في موضوعات متنوعة، فهي تعمل على تعزيز التفكير الإبداعي وتضيف إليك معلومات جديدة.

اعط وقت أكثر للعلاقات الاجتماعية فالتفاعل الاجتماعي المباشر مع الأشخاص يساعد على تنشيط الذهن وزيادة الانتباه والتركيز، ويسرع من ردود الأفعال، عكس التواصل الاجتماعي عن طريق الشاشات وكتابة المحادثات النصية.

عادات النوم التي تساعد في تنشيط الذهن