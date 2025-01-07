نعرض لكم الان تفاصيل خبر نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين توقع بروتوكولا مع رويال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 11:11 صباحاً - دوت الخليج – وقعت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين بروتوكول تعاون مع معامل رويال لاب؛ لتوفير خدمات التحاليل الطبية لأعضائها.

وذكر بيان لنقابة الصحفيين أن البروتوكول يهدف إلى توفير خدمات التحاليل الطبية بأعلى جودة وبمزايا حصرية لأعضاء النقابات؛ بما يعكس التزام جميع الأطراف بدعم المهنيين وتخفيف الأعباء عنهم.

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات التحاليل الطبية بأعلى جودة وبمزايا حصرية لأعضاء النقابات، بما يعكس التزام جميع الأطراف بدعم المهنيين وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار البيان إلى أن المزايا المقدمة بموجب البروتوكول تشمل، إعفاء المشتركين في مشاريع العلاج بالنقابات من نسبة التحمل الخاصة بهم في التحاليل الأساسية (10 تحاليل)، لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية التجديد.

وتضم هذه القائمة تحاليل: (صورة دم كاملة – وظائف كبد “ALT& AST” – يوريك أسيد – كرياتينين – سكر صائم – سكر فاطر – سكر عشوائي- تحليل بول كامل – تحليل براز).

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وينص بروتوكول التعاون على تقديم خدمات التحاليل الطبية لأعضاء النقابات في أنحاء الجمهورية كافة عبر شبكة فروع معامل رويال لاب التي تضم 100 فرع، مع إتاحة خدمة سحب العينات في مقرات النقابات الفرعية وأنديتها لتوفير الراحة للأعضاء.

ويتيح البروتوكول خصومات خاصة لأعضاء النقابات غير المشتركين في أنظمة الرعاية الصحية، مع تخصيص خطوط “كول سنتر” على الرقم 16064 لتلقي استفسارات أعضاء النقابات وأسرهم وتقديم الدعم اللازم.

ويشمل التعاقد إعفاء المشتركين من كبار السن (فوق 60 سنة) وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الزيارة المنزلية.

وذكر البيان أن هذا التعاون “المثمر” يعزز من الخدمات الصحية المقدمة لأعضاء النقابات، وأن هذه الشراكة تعكس الحرص على تحسين جودة حياة الأعضاء وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم ولعائلاتهم.

حضر مراسم التوقيع بمقر نقابة الصحفيين: المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، وخالد البلشي، نقيب الصحفيين، وسعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، وهشام يونس وكيل نقابة الصحفيين، والدكتور حاتم السباعي، رئيس مجلس إدارة معامل رويال لاب، ومحمد فزاع عضو مجلس نقابة المحامين، والمهندس أسامة بسيط، مقرر لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة المهندسين، ومحمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وكانت نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين قد أعلنت قبل أسبوع إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا؛ “بعد سعيها لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها، رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى”.

وأدانت النقابات الثلاث، في بيان مشترك الممارسات الاحتكارية التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.

وأعلنت التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.