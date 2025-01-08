انت الأن تتابع خبر «معجزة عجيبة من الله لعباده».. عشبة جبلية جبارة تمتص السكر في الدم وهي أقـوى سبعين مرة من إبر الأنسولين..تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الكاري من أشهر أنواع الأعشاب التي تستخدم في الهند بشكل كبير للغاية، خاصة أن شجرة الكاري من الأشجار الاستوائية التي تزرع في الهند، ولذلك لا تخلو جميع الوصفات الهندية من عشبة الكاري، بالإضافة وصفات الشعر والبشرة وغيرها، فهي من الأعشاب التي تم الاعتماد عليها في الطب البديل لما تحتويه من فوائد، وسوف نوضح أهم فوائد عشبة الكاري في علاج السكر التالي.

فوائد عشبة الكاري في علاج السكر

أثبتت الدراسات الحديثة فاعلية عشبة الكاري في علاج مرض السكر، حيث تحتوي أوراق الكاري على بعض المعادن منها الحديد والنحاس وهذه المعادن تمتلك القدرة على الحفاظ على مستوى الجلوكوز الطبيعي في الجسم وبالتالي المساهمة في منع ارتفاع مستوى السكر في الدم، بالإضافة إلى احتوائها على بعض الخصائص التي تساعد على تحطيم الكربوهيدرات التي تسبب إجهاد للخلايا البنكرياسية نتيجة الجزيئات الحرة، وبالتالي تؤدي إلى حدوث ضرر للخلية مما يساهم في تدمير صحة البنكرياس الذي ينتج الأنسولين الطبيعي في الجسم.

كيفية استخدام أوراق الكاري لعلاج السكري

يستطيع مرضى السكري من إدخال أوراق الكاري في نظامهم الغذائي بعدة طرق مختلفة، وأهم تلك الطرق كما التالي: