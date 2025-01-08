دراسة تكشف عن العلاقة بين التوتر وحساسية الجلد

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 صباحاً -

أظهرت دراسة حديثة، نُشرت في مجلة “جورنال أوف أليرجي آند كلينيكال إيميونولوجي”، أن التوتر والضغط النفسي يمكن أن يزيدا من حساسية الجلد.

ووجد الباحثون أن التوتر يؤثر سلبًا على الوظائف المناعية ويعطل استجابة الجسم للالتهابات، وفقًا لوكالة “رويترز”.

الدراسة، التي أجريت على الفئران، أظهرت أن التوتر النفسي يحد من قدرة الخلايا المناعية المتخصصة، المعروفة بالخلايا البلعمية المضادة للالتهابات، على إزالة الخلايا الميتة من موقع الحساسية.

وأشار الباحثون إلى أن تراكم الخلايا الميتة في الأنسجة يؤدي إلى زيادة تسلل الخلايا المناعية المعروفة بالخلايا الحمضية، مما يعزز الاستجابة التحسسية ويزيد من الشعور بالحساسية.

وقال الدكتور سويشيرو يوشيكاوا، كبير الباحثين في الدراسة وأستاذ في كلية الطب بجامعة جونتيندو في اليابان، إن “هذه هي أول دراسة على مستوى العالم تثبت أن التوتر يعطل وظيفة الخلايا البلعمية، التي تلعب دورًا في كبح ردود الفعل التحسسية، مما يؤدي إلى زيادة الاستجابة التحسسية”.

كما أشار الباحثون إلى أن تأثير الضغط النفسي على الخلايا المناعية يبدو أنه طويل الأمد.