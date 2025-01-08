توتنهام هوتسبير وليفربول… التشكيل المتوقع

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 صباحاً - مواجهة من العيار الثقيل تجمع توتنهام هوتسبير وليفربول، في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية بكرة القدم، اليوم الأربعاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة…

تشكيل ليفربول المتوقع

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون

خط الوسط: كورتيس جونز، ريان جرافنبيرخ، أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: لويس دياز، كودي جاكبو، محمد صلاح

تشكيل توتنهام المتوقع

حراسة المرمى: فرايزر فورستر

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، آرشي جراي، ديستني أودوجي

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، بابي سار، جيمس ماديسون

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، تيمو فيرنر، هيونج مين سون.