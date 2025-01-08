النوم مع رفع الرأس: بين الفوائد والمخاطر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 صباحاً - متابعة بتول ضوا

وضعية النوم الصحيحة تلعب دورًا هامًا في جودة نومنا وصحة أجسامنا. من بين الوضعيات المختلفة، يثار غالبًا موضوع النوم مع رفع الرأس. فما هي فوائد هذه الوضعية؟ وما هي أضرارها المحتملة؟ هذا ما سنتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

تخفيف ارتجاع المريء وحرقة المعدة: عند رفع الرأس قليلًا، تساعد الجاذبية في منع صعود أحماض المعدة إلى المريء، مما يخفف من أعراض الارتجاع والحرقة، خاصةً لمن يعانون من هذه المشكلة بشكل متكرر.

تخفيف احتقان الجيوب الأنفية: رفع الرأس يساعد في تصريف المخاط من الجيوب الأنفية، مما يخفف من الاحتقان وصعوبة التنفس المصاحبة لالتهاب الجيوب الأنفية أو نزلات البرد.

تحسين التنفس في حالات توقف التنفس أثناء النوم الخفيف: قد يساعد رفع الرأس قليلًا في فتح مجرى الهواء العلوي، مما يحسن التنفس ويقلل من حدة الشخير الخفيف.

تخفيف الضغط على الرأس والرقبة في بعض الحالات: في بعض الحالات الطبية المحددة، قد يوصي الأطباء برفع الرأس أثناء النوم لتخفيف الضغط على الأوعية الدموية في الرأس والرقبة.

آلام الرقبة والظهر: رفع الرأس بشكل مفرط أو استخدام وسادة عالية جدًا قد يسبب انحناءً غير طبيعي في العمود الفقري العنقي، مما يؤدي إلى إجهاد عضلات الرقبة والظهر العلوي والشعور بالألم والتصلب.

صعوبة تدفق الدم: رفع الرأس بزاوية حادة قد يعيق تدفق الدم إلى الرأس، مما يسبب الشعور بالدوار أو الصداع في بعض الحالات.

تفاقم مشاكل العمود الفقري الموجودة: إذا كان الشخص يعاني بالفعل من مشاكل في العمود الفقري، فإن النوم مع رفع الرأس بشكل غير صحيح قد يزيد من حدة هذه المشاكل.

عدم الراحة واضطراب النوم: الوضعية غير المريحة قد تسبب الأرق وعدم القدرة على النوم بشكل عميق ومريح.

الرفع المعتدل: يجب أن يكون رفع الرأس معتدلًا بزاوية تتراوح بين 15 و 30 درجة.

استخدام وسادة مناسبة: يفضل استخدام وسادة طبية مصممة لدعم الرقبة والعمود الفقري بشكل صحيح. يمكن أيضًا استخدام وسادتين أو ثلاث وسائد بشكل مسطح تحت الرأس والكتفين.

تجنب الوسائد العالية جدًا: الوسائد العالية جدًا تسبب انحناءً مفرطًا للرقبة وتزيد من خطر الإصابة بالآلام.