ميكيل أرتيتا: لم يحالفنا الحظ!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 8 يناير 2025 11:49 صباحاً - علّق ميكيل أرتيتا، مدرب فريق آرسنال الإنكليزي على خسارة فريقه 0-2 في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، أمام فريق نيوكاسل، أمس الثلاثاء.

وقال أرتيتا في تصريحات: النتيجة لا تعكس سير المباراة، لكن الحقيقة إنهم تميزوا بفعالية فائقة في الفرص التي أتيحت لهم، ونحن لم نكن كذلك… لم يحالفنا الحظ في بعض اللحظات، المرء يحتاج الحظ كي ترتد الكرة بالطريقة المطلوبة، وإلى الحدس أيضاً… سيتعين علينا أن نولد المزيد من ذلك.