نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. ملحم زين يطرح أحدث أعماله الغنائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين لطرح أحدث أعماله الغنائية، وهو عبارة عن ميني ألبوم مكون من 6 أغاني، وذلك خلال شهر فبراير المقبل، وتعاون في توزيع الأغاني جمال ياسين وعمر صباغ.

ملحم زين

آخر أعمال ملحم زين

والجدير بالذكر آخر أعمال ملحم زين أغنية "أمى وضحكتك"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات مهند العزاوى، وألحان على جاسم، وتوزيع الموسيقى أحمد المهندس، وإخراج عادل سرحان.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:





تعال اشجمر احشايا وقول مشتاق لا تحسسني يمك مالي قيمة

لا تخليني اداري وجرحي مفتوح مثل فطر الحياة قديم

قلي مشتاق وعليا اسامح قلي حبك وابتسم واخجل

خلينا نرجع احلي من الأول.

وانا حاسبلكم سوا امي وضحتك والهوي وانت الوحيد اللي مستعد يوم اموت بخاطره

احبك حتي مني تكون زعلان مين يحبني غيرك ما اريده

انت اول حبيب واول انسان

مين يبتعد ياخد روحي بايده

كل شي بيا يروح لك فداك.