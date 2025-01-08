غولدن غلوب 2025... القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت النسخة الـ 82 من حفل توزيع جوائز "غولدن غلوب" (الكرة الذهبية) أجواء احتفالية مميزة، حيث اجتمع نخبة من صناع السينما والتلفزيون في فندق بيفرلي هيلتون، في بيفرلي هيلز، في ولاية كاليفورنيا، لتكريم أبرز الأعمال والإبداعات الفنية التي تألقت خلال العام الماضي.

ويُعد هذا الحدث الرسمي انطلاقة موسم الجوائز لعام 2025، لتكريم أفضل ما قدمته الصناعة من إنتاجات تلفزيونية وسينمائية خلال عام 2024.

توزيع الجوائز:

حقق فيلم "The Brutalist"، الذي دخل أول حفل لموسم الجوائز، بـ7 ترشيحات، نجاحًا كبيرًا في غولدن غلوب 2025، حيث فاز أدريان برودي بأول جائزة غولدن غلوب له عن دوره الرئيسي، كما حصد برادي كوربيت، الذي شارك في كتابة الفيلم، جائزة أفضل مخرج. واختُتمت إنجازات الفيلم بحصوله على لقب أفضل فيلم درامي.

و القائمة الكاملة لجوائز غولدن غلوب بنسخته الـ82 جائزة أفضل فيلم درامي: ذا بروتاليست- THE BRUTALIST"، جائزة أفضل فيلم غنائي أو كوميدي: "إميليا بيريز- EMILIA PÉREZ، جائزة أفضل فيلم

جائزة أفضل مسلسل درامي: “شوغون- Shōgun”جائزة أفضل مسلسل موسيقي أو كوميدي: “Hacks” جائزة أفضل سيناريو فيلم سينمائي: “Conclave” جائزة الإنجاز السينمائي وإيرادات شباك التذاكر: ويكد- WICKED"

جائزة أفضل فيلم سينمائي غير ناطق باللغة الإنجليزية: الفيلم الفرنسي “إميليا بيريز- EMILIA PÉREZ”جائزة أفضل مخرج فيلم سينمائي: برادي كوربيت عن فيلم “Brutalist”

جائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي: زوي سالدانا عن دورها في فيلم "إميليا بيريز"، جائزة أفضل ممثل مساعد في فيلم سينمائي: كيران كولكين عن فيلم "A Real Pain جائزة أفضل ممثلة في فيلم درامي: فرناندا توريس عن “I'm Still Here”

جائزة أفضل ممثل في فيلم درامي: أدريان برودي عن "The Brutalist"، جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية عن مسلسل موسيقي أو كوميدي: جين سمارت عن “ Hacks”جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني: جيسيكا جانينغ عن “غزالي المدلل- Baby Reindeer”

جائزة أفضل ممثل في مسلسل تلفزيوني درامي: هيرويوكي سانادا عن "شوغون- Shōgun"، جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل تلفزيوني: تادانوبو أسانو عن "شوغون Shōgun"، جائزة أفضل ممثل تلفزيوني عن مسلسل موسيقي أو كوميدي: جيريمي ألين وايت عن "ذا بير-The Bear

جائزة أفضل ممثلة تلفزيونية في مسلسل درامي: آنا ساواي عن "شوغون- Shōgun، جائزة أفضل أداء في الكوميديا الارتجالية على شاشة التلفزيون: آلي وونغ عن "Single. Lady"، جائزة أفضل ممثل في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم تلفزيوني: كولين فاريل عن "The Pengui

جائزة أفضل ممثلة في مسلسل محدود أو مسلسل مختارات أو فيلم تلفزيوني: جودي فوستر عن "True Detective:

Night Country"، جائزة أفضل مسلسل تلفزيوني محدود أو سلسلة مختارات أو فيلم سينمائي معد للتلفزيون: "غزالي المدلل- Baby "Reindeer

جائزة أفضل ممثلة في فيلم موسيقي أو كوميدي: ديمي مور عن "المادة- The Substance"، جائزة أفضل ممثل في فيلم موسيقي أو كوميدي: سيباستيان ستان عن "A Different Man"، جائزة أفضل موسيقى تصويرية أصلية في فيلم سينمائي: ترينت ريزنور وأتيكوس روس عن فيلم "المُتَحَدوُن-Challengers"، جائزة أفضل أغنية أصلية في فيلم سينمائي: "El Mal" من فيلم "إميليا بيريز- Emilia Pérez