هاني شنودة يقطع فقرته الموسيقية في حفل ساويرس الثقافية احترامًا لآذان العشاء

القاهرة - محمد ابراهيم -



في لفتة تعكس احترام القيم الدينية، أوقف الموسيقار الكبير هاني شنودة فقرته الموسيقية خلال حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين فور سماعه أذان العشاء، هذا التصرف حظي بتقدير كبير من الحضور الذين أشادوا بوعيه واحترامه للتقاليد.

الحفل شهد مشاركة مميزة من فرقة “المصريين” بقيادة شنودة، حيث قدم مجموعة من أشهر أعماله، وسط تفاعل واسع من الجمهور.

هاني شنودة

حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين: احتفال بالإبداع والتنوع الثقافي



يشهد حفل جائزة ساويرس الثقافية في دورتها العشرين حضورًا مميزًا لعدد من الوزراء وسفراء الدول العربية والأجنبية في مصر، بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة والفنانين والمثقفين والإعلاميين. كما يشارك أعضاء لجان التحكيم في الحدث، مما يعكس أهمية هذه الفعالية كأحد أبرز الأحداث الثقافية في مصر.

من أبرز ضيوف الشرف لهذا العام، الفنانة القديرة ليلى علوي، التي تُعتبر من أهم رموز الفن المصري، والتي قدمت إسهامات بارزة في الساحة الفنية، كما ستتولى الإعلامية المتميزة جاسمين طه مهمة تقديم فقرات الحفل، مؤكدةً أن الحفل سيكون امتدادًا لمسيرة الجائزة في دعم الإبداع الأدبي والفني وإبراز المواهب الشابة التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

نبذة عن الدورة العشرين

تأتي الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية هذا العام مع إقبال غير مسبوق، حيث تقدّم للمسابقة أكثر من 900 عمل في مختلف الفروع، مما يعكس المكانة الكبيرة للجائزة كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتشجع على الابتكار الفني والأدبي، وتُعد الجائزة بمثابة احتفال سنوي يهدف إلى تكريم المبدعين ودعمهم، مع التأكيد على أهمية الفن والكلمة في تحقيق التغيير وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.