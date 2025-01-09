مصر تحتفل بمرور ٦٥ عام على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 10:30 صباحاً - الدكتور سويلم : السد العالى أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين ، والسد حمى مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات

- هذا العمل الضخم يمثل نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل بكل إصرار وعزيمة

- التحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية ، وترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر لبناء السد العالي

- حريص على متابعة منظومة السد العالي وخزان أسوان ، وأعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة

- نقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة تحتّ مظله الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0

تحتفل مصر اليوم بمرور ٦٥ عاما على قيام الرئيس الراحل/ جمال عبد الناصر بوضع حجر الأساس للسد العالى وذلك يوم ٩ يناير ١٩٦٠ .

وصرح السيد الاستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أن هذا مشروع إنشاء السد العالى يعد "أعظم مشروع هندسى في القرن العشرين" ، وقد حمى هذا المشروع مصر من الجفاف والفيضانات على مدى عشرات السنوات ، مشيراً لما يمثله هذا العمل الضخم من نموذج لقدرة الشعب المصرى على البناء والعمل عندما إستطاعت السواعد المصرية بناء السد العالى بكل إصرار وعزيمة .

وأكد الدكتور سويلم أنه حريص على المتابعة الدائمة لمنظومة السد العالي وخزان أسوان ، ومتابعة أعمال تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى ، والوقوف على حسن سير العمل من أعمال رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالى على مدار ٢٤ ساعة ، مشيداً بفريق العمل المتميز الذي يدير هذا المنشأ الهام ومعرباً عن تقديره وشكره للعاملين بالسد العالى لعملهم الدائم بإخلاص وعدم إدخار أي جهد لخدمة بلادهم .

وأضاف سيادته أن الوزارة تقوم بتطوير وتحديث منظومة السد العالي وأجهزة الرصد والمتابعة تحتّ مظله الجيل الثاني لمنظومة الري في مصر 2.0 .

كما أضاف سيادته اننا سنحتفل أيضا خلال أيام بذكرى قيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات بإفتتاح مشروع السد العالى فى يوم ١٥ يناير عام ١٩٧١ ، هذا اليوم الذى أصبح عيداً قومياً لمحافظة أسوان .

وتوجه الدكتور سويلم بالتحية والتقدير لكل من شارك فى تحقيق هذه الملحمة التاريخية حينما كتب العاملين بهذا المشروع تاريخاً عظيماً يُروى لأجيال عديدة قادمة ، عندما تمكنوا من ترويض الطبيعة الصخرية فى جنوب مصر ليبنوا السد العالي كعلامة بارزة وخالدة فى تاريخ مصر .

الجدير بالذكر أن قرار بناء السد العالى إتخذ في عام ١٩٥٣ بتشكيل لجنة لوضع تصميم للمشروع ، وتم وضع تصميم السد العالى فى عام ١٩٥٤ تحت إشراف المهندس/ موسى عرفة والدكتور/ حسن زكى بمساعدة عدد من الشركات العالمية المتخصصة ، وقد لجأت مصر آنذاك لتأميم قناة السويس فى عام ١٩٥٦ لتوفير الموارد المالية اللازمة لبناء السد العالي ، ليتم توقيع إتفاقية بناء السد العالى في عام ١٩٥٨ و وضع حجر الاساس فى عام ١٩٦٠ .

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير .