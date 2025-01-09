ترامب يلقي نظرة الوداع على نعش ”كارتر” بصحبة زوجته

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 10:30 صباحاً - ألقى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، الأربعاء بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، نظرة الوداع على نعش الرئيس الأسبق جيمي كارتر المُسجَّى في مبنى الكابيتول بالعاصمة واشنطن، وذلك عشية الجنازة الوطنية المقرّرة لسلفه الذي توفي قبل عشرة أيام عن 100 عام.

ويخطط ترامب لحضور جنازة كارتر اليوم الخميس، في كاتدرائية واشنطن الوطنية، وسار متجهمًا إلى القاعة المستديرة مع زوجته ميلانيا، وتوقف أمام نعش كارتر المغطى بالعلم، والذي يرتكز فوق نعش لينكولن ويقف محاطًا بحرس الشرف العسكري.

وبقسمات وجه جامدة وصمت مطبق، وقف ترامب مع زوجته دقائق عدّة أمام النعش الذي غُطّي بالعلم الأمريكي وسط القاعة المهيبة لمقرّ السلطة التشريعية، قبل أن يأخذ نفسًا عميقًا ويتناول يد ميلانيا ويستديرا ويغادرا.

وتوفي كارتر، أطول الرؤساء الأمريكيين عمرًا، في 29 ديسمبر الماضي عن عمر ناهز 100 عام.

تخرج "كارتر" من الأكاديمية البحرية الأمريكية، وأصبح ضابطًا في الغواصات ومزارعًا للفول السوداني قبل دخوله معترك السياسة.

وفاز بالبيت الأبيض في عام 1976، باعتباره شخصًا من خارج البيت الأبيض، في أعقاب حرب فيتنام وفضيحة ووترجيت، وتحمَّل 4 سنوات صعبة من الاضطرابات الاقتصادية والأزمات الدولية التي انتهت بهزيمته أمام الجمهوري رونالد ريجان.

لكنه عاش أيضًا طويلًا بما يكفي ليرى المؤرخين يعيدون تقييم رئاسته بقدر أعظم من الرحمة مقارنة بالناخبين في عام 1980، كما أن الطقوس الوطنية لجنازة رسمية توفر له ردًّا ملحوظًا على العلاقة المتوترة التي كانت تربطه بواشنطن خلال السنوات الأربع التي قضاها في المكتب البيضاوي.

وقبل أربع سنوات، حين كان ترامب رئيسًا منتهية ولايته اقتحم أنصاره نفس هذا المبنى في محاولة فاشلة منهم لمنع الكونجرس من المصادقة على هزيمته في الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن.

لكنّ الملياردير الجمهوري حقّق فوزًا كبيرًا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، وسيعود تاليًا إلى البيت الأبيض في 20 يناير.

وسيجري حفل تنصيب ترامب خلال فترة الحداد التي تستمر عادة 30 يومًا على الرؤساء السابقين في الولايات المتحدة.

وأمر "بايدن" بتنكيس الأعلام طوال هذه الفترة، أي بما في ذلك يوم حفل التنصيب.

لكنّ ترامب انتقد هذا الإجراء، معتبرًا أنّه لا يمكن لأيّ أمريكي أن يكون مسرورًا برؤية الأعلام منكسة في حفل تنصيبه.

وستقام جنازة رسمية لكارتر اليوم في الكاتدرائية الوطنية، وهي كنيسة أسقفية في واشنطن استضافت جثامين الرؤساء السابقين دوايت أيزنهاور ورونالد ريجان وجيرالد فورد وجورج بوش الأب.

وسيلقي بايدن كلمة تأبينية في جنازة الرئيس الديمقراطي الأسبق.

ومن المتوقع، أن يحضر الجنازة الرؤساء الأمريكيون الأربعة السابقون الذين لا يزالون على قيد الحياة وهم بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب.