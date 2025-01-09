الهند.. مقتل وإصابة العشرات في تدافع لزيارة معبد هندوسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 10:30 صباحاً - قُتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأُصيب العشرات إثر تدافع بجنوب الهند، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، بعد أن اصطف الآلاف أمام أحد أكثر المعابد الهندوسية زيارة للحصول على تصاريح زيارة مجانية.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أنَّ السلطات أقامت نقاطًا لإصدار التصاريح بداية من اليوم الخميس للراغبين في زيارة معبد "سري فينكاتيسوارا سوامي"، المعروف شعبيًا باسم "تيروباتي" في ولاية أندرا براديش، خلال الفترة من 10 إلى 19 يناير، وهي فترة يعتبرها السكان المحليون مباركة.

وبدأ الأفراد في الاصطفاف منذ وقت مبكر من أمس الأربعاء؛ للحصول على التصاريح اللازمة لزيارة المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما يقرب من ألفي عام.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، على إكس: "أشعر بالألم بسبب التدافع في تيروباتي بولاية أندرا براديش، قلوبنا مع من فقدوا أحباءهم".