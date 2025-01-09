توافد نواب البرلمان اللبنانى قبيل جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 10:31 صباحاً - توافد النواب والوفود المشاركين لمجلس النواب اللبناني قبيل جلسة انتخاب الرئيس.

يعقد البرلمان اللبناني، بعد قليل، جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، قد تؤدي نتيجتها إلى إقفال باب الفراغ الذي امتد لنحو 26 شهرًا في المنصب السياسي الأول في لبنان.

وتولى ثلاثة قادة سابقين للجيش هم إميل لحود، وميشال سليمان، وميشال عون، منصب الرئاسة.

وستكون جلسة الخميس 9 يناير 2025 الجلسة رقم 13 في مسلسل الدعوات إلى انتخاب رئيس جديد للبنان منذ مغادرة الرئيس السابق ميشال عون منصبه بعد انتهاء ولايته في نهاية شهر أكتوبر 2022، وهو الذي شهد لبنان خلال عهده أزمة اقتصادية ومالية وصفها البنك الدولي بأنها "إحدى أشد ثلاث أزمات على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أمس الأربعاء، إنه للمرة الأولى، منذ الفراغ في سدة الرئاسة، يشعر بالسرور "لأنه سيكون لدينا رئيس جديد للجمهورية".