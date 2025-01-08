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أحمد جودة - القاهرة - يتردد اسم لاعب تشيلسي كارني تشوكويميكا في أروقة بوروسيا دورتموند، في ظل رغبة الفريق الألماني في تدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بعد النتائج المتذبذبة التي قدمها في النصف الأول من الموسم.

بوروسيا دورتموند يدرس ضم كارني تشوكويميكا من تشيلسي

وبحسب ما نقلته "سكاي ألمانيا"، يركز دورتموند على التعاقد مع متوسط ميدان جديد للعب في المركز رقم 8، ويدرس الفريق الألماني إمكانية ضم تشوكويميكيا من تشيلسي.

ويبلغ تشوكويميكيا من العمر 21 عامًا، ويملك عقدًا ممتدًا مع البلوز حتى عام 2028، لكنه لم يشارك بشكل أساسي هذا الموسم، حيث لعب في 5 مباريات فقط، بمجموع 116 دقيقة، موزعة بين 4 مباريات في دوري المؤتمر الأوروبي ومباراة واحدة في كأس الرابطة.

ويدرس بوروسيا دورتموند خيار التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة مع بند للشراء، في وقت تشير التقارير إلى أن تشوكويميكيا يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده يتراوح بين 40 إلى 45 مليون يورو.

يحتل دورتموند حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني، ويستعد لاستقبال باير ليفركوزن في المباراة المقبلة الجمعة في الدوري.