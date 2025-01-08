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أحمد جودة - القاهرة -

تم تعيين المكسيكي ميغيل هيريرا، أمس الثلاثاء، مدربًا جديدًا لمنتخب كوستاريكا، وهو أول مدرب مكسيكي يقود منتخب "لوس تيكوس" في التاريخ، ومهمته الرئيسية هي التأهل لمونديال 2026، وذلك حسبما أفاد الاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم.

تعرف على أول مكسيكي يقود منتخب كوستاريكا

وقال الاتحاد في بيان له: "بعد عملية اختيار دقيقة انتهت بتحديد قائمة نهائية مختصرة، اتخذت اللجنة التنفيذية للاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم بالتعاون مع المدير الرياضي الجديد إيجناسيو هييرو قرار تعيين هيريرا مدربًا للمنتخب الوطني".

ويعد هيريرًا (56 عاما) أول مدرب مكسيكي يقود منتخب كوستاريكا في التاريخ، ومن المنتطر أن يتم تقديمه رسميًا خلال الأيام المقبلة.

وسيتوجب على هيريرا في عام 2025 خوض مباريات ودية ومباراة فاصلة أمام منتخب بيليز من أجل حجز تذكرة التأهل لكأس الكونكاكاف الذهبية بالإضافة إلى مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.

وسبق لهيريرا قيادة منتخب المكسيك في مونديال البرازيل 2014 ووصل معه للدور ثمن النهائي، وفي عام 2015 حقق معه بطولة كأس الكونكاكاف الذهبية.

وخلال مسيرته التدريبية قاد هيريرا العديد من الأندية المكسيكية ومنها أمريكا وأتلانتي ومونتيري وفيراكروز وتيكوس وتيخوانا وتيجريس.