الصحه: تقديم 120 ألف خدمة طبية وعلاجية.. وتقديم التوعيه لـ 885 الف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 8 يناير 2025 12:31 مساءً - أعلنت وزارة الصحه والسكان، عن تقديم 120 ألف خدمه طبيه وعلاجيه في جميع المحافظات الجمهورية خلال تنفيذ خطة التامين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان بتأمين الاحتفالات والاحداث الكبرى للدولة المصرية حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحه والسكان ،ان خطة التأمين الطبي استهدفت دور العبادة والكنائس، والاديرة ، والحدائق والمتنزهات، وذلك من خلال 35 قافلة متنقلة تشمل تخصصات "باطنة، أمراض مزمنة، واسنان، وأطفال"، بالاضافة الى تقديم خدمات مبادرات الصحه العامه التى تضمنت مبادرة علاج الامراض المزمنة ،ومبادرة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانيه، ومبادرة دعم صحه المرأة ومبادرة العنايه بصحه الام والجنين، مع تواجد عيادات صحه الفم والأسنان، وعيادات تنظيم الاسرة، لتقديم الخدمه الطبيه والتوعويه للمواطنين.

وأشار "عبدالغفار" الى أن فرق التوعية والتواصل المجتمعى قدمت التوعيه الصحيه لأكثر من 885 الف مواطن في جميع المحافظات بأهميه وأساليب الوقايه من الامراض المعديه والتنفسيه مع التعريف بخدمات المبادرات الرئاسية «100مليون صحه» التى تقدمها وزارة الصحه والسكان وذلك بمحيط وداخل الكنائس والاديرة وفى الحدائق العامه والمتنزهات وأماكن التجمعات .

وأكد "عبدالغفار" انتظام سير العمل بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية خلال الاحتفالات وتواجد الفرق الطبية وتأهبها خاصة بأقسام الطوارئ، فضلاً عن انتشار سيارات الاسعاف وتمركزها بمحيط الحدائق والمتنزهات والكنائس والطرق والمحاور السريعة، لافتاً الى عمل فرق التدخل السريع، والتنسيق الكامل بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة فى المستشفيات الجامعية لنقل الحالات المرضية.

وأكد "عبد الغفار" حرص الوزارة على تقديم الخدمات الطبيه والعلاجيه للمواطنين خلال الاحتفالات الدينيه والتجمعات وذلك ضمن خطه الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، وتقديم أفضل خدمات علاجية ووقائية.